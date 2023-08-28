有性趣：女農夫棄農從脫 爆紅！

吸金力強

今年31歲喺德國柏林出生嘅Emma Magnolia，細個時隨父母移居美國阿肯色州，喺當地擁有一個小農場，就係咁，佢當上女農夫搵食。除咗呢份正職外，佢夜晚會到一間脫衣舞俱樂部演出賺外快，憑住白嫩皮膚及前凸後趷嘅身材，令佢喺脫衣舞界薄有名氣，偶爾亦會演出四仔。有見及此，佢嘅閨密Sydney Summers便提議一齊喺OnlyFans開設帳號，為會員提供成人影片同寫真。Emma Magnolia稱當時只係諗住搵錢便一口答應，並主力演出女同題材，卻估唔到相當受歡迎，而為咗抽空拍攝更多影片，佢便決定賣咗農場，全身投入演出四仔。及至今日，佢Twitter及IG帳號嘅粉絲，分別超過79萬及68萬，唔單止人氣超高，吸金力更係強勁。被問到有冇懷念農耕生活時，佢坦言沒有，原因係佢其實好怕曬喎！