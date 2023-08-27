喜雙飛：泰國火辣才女 針「峰」相對

唔少泰國女網紅嘅外形迷人，寫真造型更係火辣性感，但咪以為佢哋只係得個殼而冇內涵噃，查實當中不乏美貌與智慧並重嘅才女㗎，其中就有今日進行比併嘅Paphawadee Sangchan及Nattaniya Suppakingul喇！

姊系氣質 可能有人覺得睇性感網紅，重點在於佢哋所拍攝嘅寫真及影片夠唔夠養眼吸引，令人睇到舔晒脷就夠，至於係咪才女根本並唔重要。如果咁諗就錯喇！事關才女嘅氣質予人高貴優雅，而且愈睇愈有味道，加埋胸大有腦更係令佢哋嘅魅力加分，嚟自泰國莊他武里府嘅Paphawadee Sangchan正係其中之一。

早喺2016年佢便開始從事模特兒工作，當時佢嘅目標係希望將來能夠成為商人，而隨住佢嘅姊系性感魅力，不但成為人氣模特兒，更喺網絡吸納大量粉絲，卻仍未令佢放棄從商嘅諗法。2020年佢重投校園，喺大學修讀工商管理並喺今年畢業，縱然如此，佢卻一直未停下模特兒工作，真係相當有毅力呀！

Paphawadee Sangchan

年齡：27歲

身高：165cm

三圍：34D-24-35

有聲有色

藝術家能夠成為商人？關於呢個問題經常有人討論，原因在於藝術家講求感情，商人則講求理性，兩者係一種矛盾嘅關係，不過對出生於自泰國曼谷嘅Nattaniya Suppakingul嚟講並唔係問題。

樣靚身材正嘅佢，絕對唔係得個殼而冇內涵，佢畢業於曼谷藝術學系，本身係一位繪畫兼設計專才，只因佢早喺大學時期已經醉心於模特兒工作關係，故此畢業後佢仍以模特兒及網紅工作為主。而憑住亮麗外形，令佢無論網絡定模特兒界嘅人氣都勁高，但係亦無阻佢一顆求學嘅心，繼續喺泰國嘅蘭實大學進修之餘，去年更經營餐廳做老闆娘，而且做得有聲有色，可謂藝術及生意頭腦兼備。

Nattaniya Suppakingul

年齡：25歲

身高：166cm

三圍：34D-22-34

第1回合：鬥才智 獲得商業管理學位嘅Paphawadee Sangchan，雖然唔係商界奇才，但亦係一位外形及頭腦兼備嘅才女。至於大學時修讀藝術，家陣不但仍繼續進修，並且踩入商界嘅Nattaniya Suppakingul，同樣有相當吸睛嘅外形。從呢點嚟睇，兩女都係美貌與智慧並重。

第2回合：鬥身材 對性感模特兒及網紅嚟講，才藝同學識都係加分位，但基本因素仍喺佢哋嘅樣貌及身材上，走姊系風格嘅Paphawadee Sangchan同時擁有好身材，而外形嫵媚嘅Nattaniya Suppakingul所影嘅寫真卻更加大膽，更能展現到迷人身段，加埋一對長腿，故稍勝一籌。

第3回合：鬥人氣 要鬥人氣，最簡單嘅方法，莫過於比併一下粉絲人數，Paphawadee Sangchan嘅Facebook有超過2萬人訂閱，而Nattaniya Suppakingul則超過4萬3千人訂閱，驟眼睇落去好似後者勁啲，但要留意Paphawadee Sangchan嘅IG帳號有逾10萬粉絲，足見人氣超強！

Report：標準女神 經常有人問點樣先至稱得上女神，而Paphawadee Sangchan及Nattaniya Suppakingul兩位唔單止有樣貌又有身材，仲有學識，可謂才貌雙全，絕對係標準女神，當然講到最為吸睛嘅莫過於所影嘅火辣寫真，實在係睇到人流晒口水呀！

撰文：魂