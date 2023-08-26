洋媚女子：霎時衝動慾火燒通頂

美國有研究發現，當遇上一個唔應該發展情慾關係嘅對象時，男士嘅自制力會比較差，甚至會不理後果，實行食咗先算！不過，喺四仔世界入面，似乎女士更容易因霎時衝動而放縱自己，放蕩程度真係睇到人嘩嘩聲！

酒後亂性 點樣先叫「友情無上限」？當然係喺朋友有需要嗰陣，伸出援手啦！但係幫手解決埋生理需要，似乎過分咗啲，但作為四仔劇情，又會變得合情合理。好似呢套由Zero Tolerance Films推出嘅《Toxic Friends》，講述Maddy May、Braylin Bailey同Adira Allure飽受芳心寂寞嘅困擾，下半身感到極度空虛，咁啱同青梅竹馬嘅男性友人飲咗兩杯，決定借醉行兇，向對方伸出魔抓。面對索女好友嘅主動出擊，呢班男士嘅防線統統失守，至於之後有咩事情發生，就留待大家慢慢睇喇！

試衫出事 索女好友買咗新內衣，居然話要着畀你睇？呢啲福利可遇不可求，偏偏喺Private製作嘅《Elegant Sexy Ladies》入面發生，冇理由唔睇吓啩！影片由四仔名導Xavi Rocka主理，並且搵嚟Scarlett Jones、Anna Polina、Hannah Vivienne等靚女參演，陣容夠晒睇頭，特別係有對32DD車頭燈嘅Scarlett Jones，無端端要男性朋友睇佢着內衣，好明顯有不軌企圖，結果雙方喺一時衝動下，發生咗超友誼關係……當中嘅性愛場面更加係激情四射！

野外撲火 行山遇上靚人靚景好天氣，會唔會令人特別想曳曳？由Dane Jones片廠老闆親自執導嘅《Pure Passion》，就用影片將佢嘅答案話畀大家知。故事講述Lovita Fate、Anya Krey、Adelle Unicorn等靚女組成行山好友團，某日約埋一齊向野外出發，因天氣太正，風景又太靚，加埋同行嘅男士夠晒大隻，唔止搞到情緒高漲，連慾火都急升，喺情不自禁下，只好就地撲火。鍾意睇野戰嘅朋友，千祈咪錯過！

專家評語 代號：廿八座大王

年資：30年

活躍地點：油麻地一帶

簡評：霎時衝動，忍唔住打番場友誼波，究竟係好事定壞事？若然喺四仔中發生，100%係好事，淨係睇吓今次介紹嘅3套作品，你就會明白晒！特別係《Elegant Sexy Ladies》，搵嚟多位高質脫星孭飛，絕對值得一睇再睇！

撰文：魂