洋媚女子：今晚要加班原來係咁歎！

打工仔最怕聽到「加班」兩個字，事關唔知做到幾點先可以收工，真係諗起都覺得陰功！不過喺四仔作品中嘅打工仔就唔同喇，佢哋每次加班都表現得非常踴躍，皆因可以喺辦公室盡情曳曳好鬼盞！

床上交易 加班曳曳嘅主題四仔，老實講，睇得多都會有啲厭倦，因此Digital Sin出品嘅《Fxxxing The Boss #2》喺劇情上落足工夫，大大提升觀賞性。由新進脫星Alyx Star、Sam Shock、Stella Sedona以及Demi Hawks四位脫星演出，故事講靚女秘書收到老闆要求加班嘅電話後，就會細意打扮一番，當其他同事放工之後，佢就會去停車場等老闆接載去酒店爆房，不過咪以為佢哋係情侶關係，查實秘書同老闆有個秘密協議嚟個床上交易咋！

特別獎勵 喺現實中即使有加班費，打工仔都未必制，但係發生喺Brazzers推出嘅《Bubble Butt Anal Slut #13》就唔同喇，當中班索女OL冇錢加班都肯制！由Luna Star、Phoenix Marie及Cali Carter等多位豐乳巨臀脫星參演，辦公室主題加埋波濤「胸」湧嘅畫面，真係未睇佢哋真箇銷魂，已被一對又一對搖晃巨乳所吸引，加上佢哋肉搏時高聲呻吟，令人睇得相當過癮。至於點解班OL冇加班費都肯制？原來公司有特別獎勵，每晚搵嚟壯男招呼佢哋，邊個加班就可同佢哋曳曳，梗係爽啦！

愈做愈風騷 索女返新工，公司竟規定每晚要加班，只係索女不但冇Say No，反而愈做愈風騷！想知原因，就要睇Hustler製作嘅《My New Job》，由David Lord執導，並搵嚟Amber Moore、Scarlett Alexis、Cecelia Taylor及Lana Smalls等四位外表斯文，內裏淫得很嘅脫星演出。點解佢哋咁鍾意加班？理由好簡單，生活枯燥乏味嘅佢哋，一直苦無溝仔嘅機會，於是趁加班跟男同事喺辦公室曳曳，既滿足生理需要又可以慳番酒店錢，一舉兩得！

專家評語 代號：廿八座大王

年資：30年

活躍地點：油麻地一帶

簡評：講到底，加班題材其實係OL主題嘅衍生作品，故此焦點好多時都落喺飾演OL嘅脫星夠唔夠索，而今次推介嘅3套作品，演出嘅脫星個個都係高質大波索女，其中《Fxxxing The Boss #2》嘅劇情更係畀到四仔迷新鮮感，難怪佢嘅口碑咁好啦！

撰文：魂