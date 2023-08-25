有性趣：貼身追女係大忌

斷絕交往

嚟自美國拉斯維加斯嘅25歲人氣網紅Tana Mongeau，擁有超過553萬粉絲，單身嘅佢早前透過約會應用程式，跟一位身高6呎8吋，經常喺恐怖電影中扮演怪物嘅男演員約會，開心約會後對方想約佢翌晚再見面，但Tana Mongeau因要開工而婉拒。第二晚工作完後，佢跟同事到夜店玩樂，突然收到男方嘅短訊，問佢玩到幾點？同咩人一齊？夜店地點喺邊度？真係煩死人！玩到凌晨1點幾，Tana Mongeau諗住返屋企，卻估唔到對方竟然泊咗架車喺夜店門口等佢，仲要佢即刻上車，最離譜係男方已帶埋牙刷諗住去Tana Mongeau屋企過夜，嚇到阿妹借尿遁由後門走人，亦因為咁佢同男方斷絕交往。呢個故事話畀大家知，貼身追女係大忌，千祈唔好咁做呀！