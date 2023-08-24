今夜一丁：NERINGA KRIZIUTE股惑散步豐乳同露

東歐網紅

「真空散步」固然有睇頭，「股惑散步」又係乜嘢玩法？好明顯先決條件要有個優質股至夠睇頭，而嚟自東歐拉脫維亞嘅性感網紅Neringa Kriziute，正正有個40吋豪華臀，無論着起熱褲、Leggings抑或比堅尼，都露出誘人線條，行路嗰陣，係咁彈吓彈吓，睇到人個心卜卜跳，難怪佢會諗到呢一招嚟吸引網民。當然，呢位東歐女郎之所以有咁多網友撐，點止靠一個靚臀咁簡單，佢嗰對37DD爆乳一樣咁有睇頭，求其擺吓甫士已經勁正，更何況喺散步時會蕩吓蕩吓，可以話係正上加正！