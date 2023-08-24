今夜一丁：NERINGA KRIZIUTE股惑散步豐乳同露
日本有唔少女仔為咗喺網上博出位，試過以「真空散步」作為拍片題材，飛釘蕩奶嘅畫面確係好養眼！今日為大家介紹嘅網紅Neringa Kriziute，唔知係咪受到啟發，出到一招「股惑散步」，結果得到粉絲力撐，贏盡口碑。
東歐網紅
「真空散步」固然有睇頭，「股惑散步」又係乜嘢玩法？好明顯先決條件要有個優質股至夠睇頭，而嚟自東歐拉脫維亞嘅性感網紅Neringa Kriziute，正正有個40吋豪華臀，無論着起熱褲、Leggings抑或比堅尼，都露出誘人線條，行路嗰陣，係咁彈吓彈吓，睇到人個心卜卜跳，難怪佢會諗到呢一招嚟吸引網民。當然，呢位東歐女郎之所以有咁多網友撐，點止靠一個靚臀咁簡單，佢嗰對37DD爆乳一樣咁有睇頭，求其擺吓甫士已經勁正，更何況喺散步時會蕩吓蕩吓，可以話係正上加正！
藝術才女
Neringa Kriziute嘅身材超正，相信冇乜人會質疑，但關於佢嘅身份，可以話係眾說紛紜，事關有資料顯示，佢喺立陶宛第二大城市考立斯出生，姑勿論真相如何，可以肯定佢係嚟自東歐。值得一提，身為網紅嘅Neringa Kriziute仲有兩個身份，一個身份係性感模特兒，所以耐唔耐會參演時裝騷，同為多個時尚品牌拍攝平面廣告，而另一個身份就係畫家！原來阿妹曾經喺立陶宛修讀藝術，擅長抽象及印象派畫技，仲先後喺東歐多個國家舉辦過畫展，堪稱一位藝術型才女。
社交網站
用火辣嚟形容Neringa Kriziute嘅身材絕不為過，只要睇吓佢喺社交平台同OnlyFans帳號分享嘅靚相，包你大開眼界，難怪佢嘅IG粉絲有超過455萬啦！
Neringa Kriziute
出生地：拉脫維亞
身高：170cm
三圍：37DD-26-40
撰文：魂
本文連結 : https://orientaldaily.on.cc/content/男極圈/odn-20230824-0824_00290_001/今夜一丁：NERINGA-KRIZIUTE股惑散步豐乳同露
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