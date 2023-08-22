睇片學英文：愛侶有「袋」溝 小心表錯情

男女關係周不時會出現袋袋，溝女固然要送袋，想安全地曳曳又要用袋，就連引誘異性產生慾望都需要向「袋」（Bag）埋手，唔清楚對方想搞邊科，好易表錯情！

Air Bags 誘人胸器 安全氣袋嘅英文叫「Air Bags」，唔止汽車有，喺部分女人身上都搵得到！事關「Air Bags」可作為情色俚語，意思指女士胸前嗰兩盞車頭燈，仲要係尺寸巨大嗰種！

另外，「Bag」呢個字暗指男士胯下嘅玉袋，所以衍生出「Bag Twister」呢個情色俚語，形容女方係咁扭動同搓弄男士嘅玉袋，令對方痛得嚟有快感，即係一種愉虐玩法，相信唔係好多男士接受得到。

Tea-bagging 西人鍾意 講起袋袋，你會唔會諗起口愛？原來有一招叫「Tea-bagging」，好受歐美男女歡迎，而喺解釋玩法之前，先問問大家有冇試過用茶包沖茶呢？普遍做法都係拎住個茶包，喺杯內嘅滾水浸一下又拎上嚟一下，反覆做幾次就OK。當茶包變成男士胯下嘅玉袋，茶杯變成女士把口，你就會明白呢招係點樣玩。有性學家話，男士嘅玉袋滿布神經末稍，所以喺口舌攻勢下，能夠帶嚟與別不同嘅銷魂感覺。

《Butter Bags》 #2 滑溜巨乳 「Air Bags」可解作巨乳，咁你知唔知Kick Ass Pictures喺2006年推出嘅四仔《Butter Bags #2》，片名又係乜嘢意思呢？根據片廠解畫，「Butter Bags」係指大波妹嗰對車頭燈好似牛油咁滑溜，而為咗符合呢個條件，所以演出陣容包括Sara Stone、Gianna Michaels、Amy Ried等巨乳脫星。劇情方面，話說呢班巨乳嬌娃係牛油推銷員，為咗冧客，會將牛油搽喺心口畀啲男客人品嘗，跟住再用肉體交流嚟谷銷量。由於製作夠誠意，呢套作品喺AVN等四仔頒獎禮獲得多項提名，絕對係高質之作。

同場加映：天然氣袋藤浦惠 日本AV界有唔少女優都胸懷「Air Bags」，好似早喺2009年以S1專屬女優身份出道嘅藤浦惠，就有對37G天然巨乳！呢位阿姐報稱自己喺1989年出生，曾經係AV女團「BRW108」嘅成員，但入團冇耐突然宣布引退，過咗一排又以SOD專屬女優身份復出，2017年再次引退，到2019年年尾又重操故業，一直撈到依家。

呢幾年嚟，藤浦惠有唔少精彩演出，特別係2011年推出嘅《全裸家政婦》，可以話係代表作之一。

撰文：魂