色日放送：童顏茉里奈 賣大包賀入行10年

擁有童顏巨乳嘅寫真女優，最容易吸引到男士嘅眼球，不過要深深吸引住觀眾足足10年的話，卻唔係咁容易。而當中亦有成功例子，好似有「合法蘿莉巨乳」之稱嘅長澤茉里奈就係其中之一喇！

天真胸大 剛才提到能夠活躍足足10年，依然吸引嘅童顏巨乳寫真女優，篠崎愛係其中一位，佢近期更係加大力度喺寫真界重新爭取曝光率，喜歡呢類型女優嘅朋友認真大飽眼福喇！至於今日同大家見面嘅長澤茉里奈，雖然喺寫真界冇篠崎愛年資咁長，但今年亦係佢出道第10個年頭。

雖然佢已經27歲，但氣質仲係咁天真可愛，一副無邪氣童顏依然咁得人鍾意。此外，佢有「合法蘿莉巨乳」之稱，除咗個樣夠萌味十足，心口一對E奶仲脹卜卜，由於佢體態小巧，令呢對E奶顯得更為激凸！

邊拍邊打雀 茉里奈初出道嘅時候，並唔係拍寫真，而係以美少女組合「放課後公主」成員身份表演，後來至開始投身寫真女優行列，更加喺選美活動「Miss ID 2016」當中奪得冠軍獎座！不過，佢曾經有一段日子過得不如意，就係喺2016年尾脫離「放課後公主」嘅時候收入大減，搞到要去美式快餐店打工，負責收銀賣漢堡包，好在佢一直冇放棄，下海拍寫真之後令人氣火速攀升！

除咗拍寫真，近年茉里奈亦做埋職業打麻雀選手，但係為咗打麻雀，令佢一度減少寫真工作。而為紀念今年出道10周年，早前即使忙於參加麻雀比賽，亦有抽空炮製寫真DVD《まりちゅうにChu》畀大家欣賞，大家終於可以再一次感受到呢位巨乳蘿莉嘅魅力喇！

Profile

年齡：27歲

身高：5呎

三圍：33E-22-32

社交網站 長澤茉里奈好鍾意將性感寫真照上載到社交網分享畀大家睇，從中仲可以緊貼埋佢

嘅工作及生活狀況添！

撰文：賢