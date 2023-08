有性趣：色情夫妻愛玩三人行

隨住會員制嘅網絡平台出現,湧現唔少製作成人內容嘅網紅,其中就有呢對夫妻檔「Adam22」及「Lena The Plug」,佢哋經常搵嚟「第三者」進行四級演出,早前接受訪問時就剖白呢種性開放關係。

粉絲破百萬

39歲嘅老公「Adam22」喺2017年開始,聯同32歲嘅老婆「Lena The Plug」喺OnlyFans上製作四級成人內容,隨住帳號《Plug Talk》會員人數突破1百萬後,佢哋便清一色邀請囡囡表演三人行,自此會員人數更係幾何級激增。早前Lena The Plug喺演出四仔出道作後,便接受網絡節目《Pillow Talk》訪問,剖白佢同老公嘅性開放關係。主持人Ryan Pownall一嚟就問Adam22,點睇老婆同其他男人曳曳,佢坦言因為製作OnlyFans影片,老婆已習慣睇佢同其他囡囡喺床上肉搏,故此老婆同「第三者」演出床戲,佢覺得冇問題,亦想睇老婆嘅表演好耐。至於Lena The Plug又點睇老公呢?佢就話參演嘅囡囡,事先要獲得兩人答允,而且佢亦享受玩三人行,至於拍四仔同男優激戰,對佢嚟講相當有新鮮感。