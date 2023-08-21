有性趣：色情夫妻愛玩三人行

粉絲破百萬

39歲嘅老公「Adam22」喺2017年開始，聯同32歲嘅老婆「Lena The Plug」喺OnlyFans上製作四級成人內容，隨住帳號《Plug Talk》會員人數突破1百萬後，佢哋便清一色邀請囡囡表演三人行，自此會員人數更係幾何級激增。早前Lena The Plug喺演出四仔出道作後，便接受網絡節目《Pillow Talk》訪問，剖白佢同老公嘅性開放關係。主持人Ryan Pownall一嚟就問Adam22，點睇老婆同其他男人曳曳，佢坦言因為製作OnlyFans影片，老婆已習慣睇佢同其他囡囡喺床上肉搏，故此老婆同「第三者」演出床戲，佢覺得冇問題，亦想睇老婆嘅表演好耐。至於Lena The Plug又點睇老公呢？佢就話參演嘅囡囡，事先要獲得兩人答允，而且佢亦享受玩三人行，至於拍四仔同男優激戰，對佢嚟講相當有新鮮感。