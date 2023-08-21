今夜一丁：Alexa Collins逆天長腿春心動

夢想同現實總係有差距，但係對於美國人氣索模兼網紅Alexa Collins嚟講，追求夢想話咁易，因為自細便夢想成為模特兒嘅佢，憑住標致樣貌及一對逆天長腿而夢想成真。

外形出眾 有人話夢想同現實之所以出現差距嘅原因，在於佢哋嘅夢想總係難以實現，箇中原因唔多唔少跟先天因素有關，只係對出生於美國佛羅里達州嘅Alexa Collins嚟講，佢憑住先天優勢，令兒時夢想能夠成真。

據呢位超人氣模特兒兼網紅表示，佢之所以夢想成為模特兒，係同佢家姐有關。喺奧蘭多讀書嘅佢，由於當時專注學業，故此唔注重外表打扮，及至有日佢見到好多年冇見嘅家姐時，被對方嘅美貌深深吸引。原來佢家姐離家後便從事模特兒工作，而對方嘅美貌燃起Alexa Collins對模特兒嘅興趣，喺家姐幫忙形象改造及鼓勵下，大學畢業後，佢便自廌到模特兒公司面試，結果憑住出眾嘅外形而成功獲得取錄，並正式展開模特兒事業。

吸金力強 不過Alexa Collins入行之後，便發現模特兒界嘅競爭相當激烈，縱然佢擁有迷人嘅樣貌及火辣身材，但發展並唔順利。喺家姐嘅建議下，於是佢參加封面模特兒大賽，雖然佢最後一個獎都攞唔到，但卻成功提升知名度，同時亦增強佢嘅自信心。

之後佢乘勢開設社交帳號，希望透過呢個平台吸引更多人注意，結果成功吸納超過250萬粉絲，更吸引到唔少品牌搵佢拍攝廣告及代言，吸金力強勁。如果有留意佢嘅社交帳號嘅話，會發現佢除咗分享火辣福利相外，更有美食推介，當中更係清一色辣食添！原來外號「辣妹」嘅佢，不但係位嗜辣嬌娃，更自稱辣食品評家，對辣椒、辣汁、辣醬等均有深入研究，唔知佢未來會否朝美食網紅方向發展呢？

Profile

出生地：美國

身高：172cm

三圍：34D-24-36

社交網站 Alexa Collins唔單止嗜辣，身材亦相當火辣，所以由佢出道以嚟，搵佢拍廣告嘅大部分都係泳衣品牌，而佢亦相當識做，每次有新款泳衣時，都會影輯寫真畀粉絲欣賞。

撰文：魂