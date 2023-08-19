洋媚女子：反客為主情挑按摩師

鹹濕按摩師向客人抽水，係四仔常見嘅劇情，女方通常都喺半推半就嘅情況下失守，但今次介紹嘅四仔有啲唔同，一班女星勁主動，係咁挑逗男技師，話佢哋係女色狼都唔過分！

想要就要 按摩有幾正？試過嘅男女都知，假如按按吓想曳曳，呢個時候點算好？由Pure Passion製作嘅四仔作品《Cream Filled Massage Fantasies #2》，就將一眾好色男女喺腦海中嘅畫面拍出嚟畀大家睇！片廠特登搵咗Adalind Gray、Uma Jolie、Jenny Wild等多位癡女系脫星參演，佢哋嘅床上表現向來狂野見稱，而喺呢套影片入面，忘我程度可以話係變本加厲，就算劇情薄弱，純粹享受官能刺激都已經夠晒過癮！

熟女多情 空虛熟女遇上型男技師，呢類四仔劇情冇乜新鮮感可言，何解呢套由Reality Kings出品嘅《Seduce My Masseuse》會有咁好口碑？咪以為係名牌效應有分加，查實同一班熟女脫星嘅高「汁」演出有關！首先演員陣容包括Tru Kait、Alexis Fawx同Sofia Lee，位位都係四仔界嘅天后級人馬，其次片廠特意加強呢套四仔嘅故事性，等熟女溝技師嘅劇情鹹得嚟又有啲愛情元素，觀眾自然睇得更投入。順帶一提，片廠搵嚟正宗按摩技師，為男脫星進行現場指導，令佢哋嘅按摩動作顯得更專業，演出亦更具說服力。

乜嘢都玩 明明係一家按摩院，點解會收埋咁多情趣玩具？想知原因，就要睇吓呢套由Fantasy Massage炮製嘅《Lez Massage Each Other》。影片由Jayden Cole、Elsa Jean、Keisha Grey等脫星演出，單係呢個索女陣容已夠睇頭，而佢哋會喺片中飾演按摩院客人，每當慾火急升，就會利用店內嘅玩具自娛，再同戰力高超嘅技師交鋒，原來搞咁多嘢都係為咗令客人滿意，呢啲服務態度值得學習。

專家評語 代號：廿八座大王

年資：30年

活躍地點：油麻地一帶

簡評：按摩主題嘅四仔多的是，揀得呢3套嚟介紹，梗係有原因！《Cream Filled Massage Fantasies #2》嘅上集贏盡口碑，新作自然值得期待。《Lez Massage Each Other》雲集多位人氣勁爆索女演出，冇可能唔撐。至於《Seduce My Masseuse》嘅製作認真，故事性又強，更加值得捧場！

撰文：魂