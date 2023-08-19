有性趣：猴痘殺埋身男女曳曳都中招

嘩！哥仔，因乜事你嗰條粗壯嘅臂彎咁肉酸，搞到勁多粒粒嘅，唔會係瀨咗嘢啩？話說近排本港接連出現猴痘確診個案，疫情好似燒到埋身，一般人唔驚先奇，雖然根據統計，男男性接觸係主要嘅傳播途徑，但查實男女之間曳曳都會中招！

HeHe最高危 猴痘係由猴痘病毒引起，可以人傳人，據皮膚科專科醫生指出，性行為同親密接觸都有可能播毒！事關無論係打茄輪、口愛、遊後花園，抑或進行活塞動作，難免會接觸感染者的口水、生殖器分泌物，同埋口腔、陰道及肛門等黏膜部位。事實上，呢兩年確診個案嘅主要傳播途徑為高風險性行為（佔95%），換句話講，性伴侶比較多或性工作者都屬於高風險人士。

至於因乜事有咁多男同志瀨嘢？原因仍未確定，但懷疑同佢哋發生性行為時比較粗獷，易造成損傷，先至令病毒有機可乘，滲入對方體內，但執業性治療師李偉儀呼籲大家唔好將猴痘聯想為專屬於男同志族群嘅性傳播疾病，以免妨礙疾病嘅防控。

可自行痊愈 皮膚出現粒粒係猴痘嘅病徵，但其實喺出現皮疹之前，患者仲有可能出現發燒、口腔潰瘍、肌肉痛同淋巴結腫大。若感染源來自性接觸，極可能喺鼠蹊等位置出現紅斑。

講到最核突嘅皮疹，通常自臉部蔓延到身體其他部位，亦有可能出現喺生殖器或會陰部，並會從斑疹發展到丘疹、水疱、膿疱，然後結痂脫落。若不幸染病，亦毋須太騰雞，因病徵通常會喺14至21日自行痊愈！

之不過，免疫功能比較差嘅人有可能出現併發症，包括繼發性細菌感染、敗血症等，死亡率介乎1％至10％之間，所以如發現身上有任何可疑病徵，應盡早求醫。

堅持「愛有一套」！ 唔想受猴痘病毒入侵，除咗接種有效疫苗，避免同陌生人有高風險接觸，亦要注意個人衞生，特別係雙手，千祈咪亂摸，包括患者用過而又未消毒嘅食具、床上用品、毛巾、衣物等，更加唔會掂患者嘅皮疹、瘡痂同體液，一旦雙手被沾污，應用梘液及清水洗手，就算冇明顯污垢，都應該用含70-80%酒精搓手液。

另外，李偉儀建議，身處於愛在疫症蔓延嘅年代，無論係異性戀、雙性戀、同性戀伴侶皆要實踐「愛有一套」，注意性安全。若與性背景不明人士發生親密接觸，更必須留心對方身上有沒有可疑病徵。

發源地喺非洲 查實猴痘唔係乜嘢新型傳染病，同天花屬同一病毒性傳染病家族，早喺1970年已經有人喺非洲受到感染，英文叫「Monkeypox」，但自從舊年開始喺全球多個地區爆發，世界衞生組織就建議用「Mpox」嚟取代舊名。

撰文：河