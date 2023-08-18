網紅熱搜：泰國文青女神仙乳動人

唔少人都會自我增值，希望能裝備好自己，泰國有位性感網紅亦同樣對自己有要求，佢就係長髮斯文又仙氣十足嘅文青女神Aunchulee Kasiwech喇！

夢想成真 無論係性感網紅定模特兒，喺唔少人眼中都覺得佢哋只係賣樣及身材，得個殼冇內涵，如果咁諗嘅話，未免太過膚淺，好似呢位出生於泰國曼谷嘅Aunchulee Kasiwech咁，外形甜美又好身材，兼且散發出一股文青書卷味，一睇就知佢係有外表又有內涵，美貌與智慧並重啦！

如果有睇過佢嘅社交網嘅話，從佢所分享嘅寫真相中，唔難發現佢係一位模特兒兼賽車女郎。事實上，佢自細嘅夢想係成為模特兒，故早喺2016年20歲嘅佢便開始從事模特兒工作，事關性格活潑嘅佢討厭返朝九晚五嘅辦公室工作，最喜歡喺鏡頭前展現自己，故當時佢自薦到模特兒事務所，結果憑住迷人嘅外形而成功圓夢。

學習韓文 有趣嘅係雖然Aunchulee Kasiwech自稱性格活潑，但事務所卻覺得佢氣質好有文青味，故此便安排佢走文青路線。事實上，佢其實幾鍾意睇書，尤其係鍾意睇旅遊相關書籍，希望有朝一日能到佢最愛嘅韓國旅遊。

咪以為佢只係想旅行咁簡單，其實佢係想喺當地嚟個深度遊，即係喺當地住番半年嗰種。為咗可以令目標實現，2021年佢決定回歸校園學習韓文，希望可以跟當地人溝通，阿妹好學之餘，同佢嘅文青系網紅嘅形象亦相當匹配。不過Aunchulee Kasiwech笑稱其實佢自己亦有私心嘅，事關同時作為賽車女郎嘅佢，亦希望可以喺韓國搵到自己嘅發展空間，希望佢嘅夢想最終能實現啦！

社交網站 Aunchulee Kasiwech能否圓佢喺韓國發展嘅目標就未知，只知佢已經能以韓文同韓國粉絲交流。當然，憑住佢喺社交帳號上所分享嘅性格寫真，佢嘅粉絲又點止泰韓網民呢？

Profile 出生地：泰國

身高：166cm

三圍：35F-23-35

撰文：魂