色日放送：亂玩社交網遇上女色狼

有謂「上網要小心，慎防意外生！」但係好多人都鍾意利用社交網溝女，最後可能搞到人財兩失！而日本AV界嘅「社交網情緣系列」，就係講述男主角透過社交網溝女，點知遇着女色狼，雖然財物冇損失，但係被人榨乾冇晒白汁！

飢渴無比 喺KMP出品嘅《能令枯木逢春的SNS女子》當中，森日向子係一位喺社交網被熱烈討論嘅美女，之所以咁多人討論佢，因為向子飢渴無比。而且性技高超，最鍾意搵男人約炮！而被佢垂青嘅男人就幸福喇，因為男方就算係雄風不振，向子都會利用各種調情技巧令對方回復朝氣！不過向子需索極大，就算梅開二度都未必可以滿足到佢，所以男方最後必定會被榨乾！

勾引大叔 片廠Jump Beyond製作嘅《叔叔喜歡的巨乳女生》，講述吉川大叔平時最鍾意相約可愛少女進行一對一攝影，呢日佢就透過社交網認識到沙月惠奈，跟住兩人相約到酒店房拍攝。期間吉川發覺惠奈愈來愈吸引，姣爆表情更係好似勾引自己一樣！而惠奈亦唔再含蓄，採取主動同吉川上床激戰！點知一次之後，惠奈仲未夠喉，一於撩起吉川把火梅開二度，搞到大叔腳仔都軟埋！

鄰居變炮友 由片廠DEEP'S 3號店推出嘅《鄰之欲求不滿美尻人妻》入面，鹹濕仔太郎成日上網睇色情資訊，有一日佢喺社交網見到一位好色人妻嘅玉照，愈睇就愈覺得好似隔籬屋嘅人妻黑川堇，於是佢主動上門查問一下，點知女方直認不諱，仲話自己備受老公冷落，所以上載玉照勾引麻甩佬，而太郎梗係唔會放過機會，食住上同黑川堇上床，自此之後，兩人「親上加親」，由鄰居變成炮友！

專家評語 代號：神仙乙

年資：26年

活躍地點：先達中心

簡評：政府宣傳片都經常提醒我哋上網要小心，喺社交網認識朋友亦一樣要提防，今日為大家介紹嘅「社文網情緣系列」就帶出上網識女仔，有機會遇到女色狼嘅危險性喇！當中本仙最鍾意森日向子主演嘅《能令枯木逢春的SNS女子》，原因係向子身材有前有後又妖艷，喺作品中除咗表現飢渴，招呼男人時更係技巧高超，口手並用之餘，連腳同腰都用埋，絕對係技術嘅表現！

撰文：賢