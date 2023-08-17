今夜一丁：NEESY RIZZO農場出身辣美模

俗語話「有麝自然香」，即使出身寒微，只要個人有料，就可以出人頭地。正如今次介紹嘅美模Neesy Rizzo，自細喺農場生活，因為外形太吸睛，被星探發掘，迎來人生轉捩點。

夢想當主人 以往睇過唔少模特兒嘅訪問，通常受訪者都聲稱細細個就想入行，而嚟自美國新澤西州薩塞克斯縣一個小鎮嘅Neesy Rizzo，算係比較特別，事關佢話從來冇幻想過自己會做模特兒，反而好想成為一位農場女主人，呢個講法令好多人懷疑佢係咪真心，畢竟以佢嘅樣貌同身材，絕對有條件喺模特兒界大放異彩，冇理由甘心喺農場平淡地度過，之但係只要了解佢嘅背景，你就會明白佢嘅諗法。原來Neesy Rizzo自細喺農場長大，所以好希望擁有一個屬於自己嘅農場，為咗令夢想成真，高中畢業後就出嚟打工，努力搵錢，但勢估唔到因為工作緣故，令佢嘅想法出現180度嘅轉變。

被星探發掘 話說2015年喺一間冬甩連鎖店工作嘅Neesy Rizzo，因美貌出眾，引起一間模特兒公司嘅星探注意，邀請佢到馬里蘭州嘅事務所面試。起初佢以為係騙局，冇立即答應，之後經多方查證，最終喺2016年決定去面試，結果發現呢間公司嘅規模相當大，喺業界嘅口碑都唔錯，亦令佢放下心頭大石，正式出道。

憑住亮麗嘅外形，Neesy Rizzo好快喺模特兒界上位；與此同時，佢亦開始經營社交平台，吸引到唔少網友支持，雖然一度因寫真照太性感，令帳號多次被封，但無損佢喺網絡上嘅人氣。Neesy Rizzo話自己嘅魅力在於性感，當然要盡力展現自己嘅迷人之處，於是近年經營埋OnlyFans帳號，吸金力更加係愈嚟愈勁，睇嚟佢好快有本錢成為農場女主人。

社交網站 Neesy Rizzo唔止樣貌迷人，仲有對激凸車頭燈，着起性感衫真係勁養眼！唔信？登入佢嘅社交網，你咪知囉！

Profile 出生地：美國新澤西州

身高：165cm

三圍：34DD-24-34

撰文：魂