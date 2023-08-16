歡樂性講堂：房事後尿道炎症疑塵蟎致敏

A：依來信描述，你在事前事後已採納各種防禦尿道炎的措施，仍然不得要領，現可嘗試循身體過敏的方向去偵查。醫生輕描淡寫提及環境因素，你們的確可多注意。炎症是結果，若敏感是元兇，敏感來自哪裏呢？針對跟性生活相關的過敏問題，兩個較新的分析分別是跟安全套和塵蟎致敏有關。安全套是性安全的必需品，塵蟎難被看見，卻竟成為了毫不起眼的過敏起因。材質較厚（例如0.04mm以上）的安全套通常以乳膠製造，有塑膠味且使少數人致敏，不過它主要造成的敏感是過敏性陰道炎，其次才是尿道炎症。你們不妨試試轉換牌子，如改用聚氨酯（PU）材質的安全套，測試有否不同。塵蟎導致房事致敏，是更少人留意的狀況。塵蟎的匿藏性極高，可廣泛分布於居室，枕頭、床單被鋪、床褥、地氈、梳化、涼蓆、冷氣機等處，而塵蟎本身、屍體、分泌物和排洩物均是致敏源。伴侶在床笫肉帛相見時，塵蟎可通過外陰繼而接觸到泌尿系統，便可能引發尿蟎症或尿道炎。伴侶激烈親熱時，床震會把深藏的塵蟎震出來肆虐。情況就如常聽見有小孩跳床褥，跳完就滿身發疹子。建議你們從這方面着手，不但勤換枕袋和床單，並需視察房間有沒有塵蟎藏匿之處，尤其是床褥。每次親熱前在床上另鋪一塊乾淨墊子，看看會不會有所改善。