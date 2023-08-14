今夜一丁：神道絢香 瞓身造福「淫」民

日本寫真界嘅女優可以被歸類為不同風格，有陽光系、妖艷系，亦有治愈系。而講到治愈風格，主要由童顏巨乳嘅嬌小女優演出，不過有時亦會有例外，就好似神道絢香身材高挑，一樣充滿治愈能量，最近佢仲嚟個全裸演出，造福「淫」民添！

G奶脹卜卜 以前日本寫真界甚少有高妹，就算有，佢哋嘅賣點都係得靚樣同美腿，因為佢哋嘅上圍通常都係冇乜肉地，就好似山崎真實同川崎彩咁。不過時移世易，要搵到又高挑又好波嘅寫真尤物絕對唔難，最出名嘅就有經常作全裸演出，身高接近5呎9吋嘅染谷有香，至於今日同大家見面嘅神道絢香都唔係矮佢好多，身高有成5呎7吋。

今年23歲嘅佢，同有香身材豐滿度亦如出一轍，擁有一雙長長美腿之餘，心口對G奶亦脹卜卜，而佢嘅臀部比有香更為豐隆圓潤，可以話係一代新人勝舊人。

全裸演出 絢香喺2021年被星探發掘出嚟拍水着寫真，由於身材高挑豐滿，出道之後好快就受到觀眾注目。而佢除咗係寫真女優，亦係一名白衣天使，每日都需要以專業又體貼嘅態度照顧病者，難怪佢散發出一股溫柔氣質以及強勁嘅治愈能量喇！

香妹亦表示，未來嘅目標係好想用自己嘅魅力治愈各位男觀眾之餘，連女觀眾都想治愈埋。講番絢香嘅寫真演出，風格一起步就相當大膽，喺第一隻寫真DVD當中，就做出好多極具挑逗意味嘅色情動作，最近推出嘅首本寫真集更加嚟個全裸演出，認真造福「淫」民！

Profile

年齡：23歲

身高：5呎7吋

三圍：37G-24-35

社交網站 神道絢香相當樂意將自己嘅火辣胴體騷畀大家睇，從其社交網當中可以睇到好多絢香酥胸半露嘅自拍照，一定可以滿足到大家嘅視覺需要。

撰文：賢