有性趣 ：垃圾桶執到6個「女友」

陪伴左右

美國男子George早前接受社交頻道「Soft White Underbelly」訪問時，自爆喺垃圾桶內執到「女朋友」嘅奇異經歷。話說有日佢玩滑板時，途經一個倉庫外嘅大型垃圾桶，發現放咗幾個紙皮箱，好奇之下便打開嚟睇，發現原來係6個超像真嘅情趣娃娃，於是佢將滑板當成手推車，將6個娃娃帶返屋企並為佢哋改名。原來單身已久嘅佢，一直夢想有女友，而呢6個娃娃嘅出現絕對係天意！佢表示最鍾意身高5呎5吋嘅「Debbie」，而「體重」達160磅嘅「Meghan」亦係佢嘅最愛。談到搵情趣娃娃做女友嘅好處時，佢坦言唔使擔心對方會出軌。雖然George咁講，但佢後來以每個100美元嘅價錢，賣咗三個「女友」畀朋友，一個「女友」則被朋友偷走咗，所以剩低嘅Debbie同Meghan就陪伴佢左右。