喜雙飛：泰國網紅對決 清純鬥熟女

正所謂「鹹魚青菜各有所愛」，只係同樣擁有火辣身材嘅索女，一個散發出鄰家女孩嘅清純氣質，另一個則係風韻迷人嘅熟女，就好似呢兩位嚟自泰國嘅性感網紅Nisa Khamarat及Sujinun Chidpracha咁，唔知大家心儀邊種類型多啲呢？

內衣女神 清純氣質加上火辣身材，呢種類型嘅性感網紅一向深受男士歡迎，更何況好似Nisa Khamarat咁，一啲都唔介意將性感寫真公諸同好，點可能唔人氣爆燈呢？

事實上，出生於泰國曼谷嘅佢仲有另一個身份，就係模特兒，唔怪得佢嘅外形咁吸睛，所影嘅寫真美感同觀賞性兼具。如果大家細心留意嘅話，有冇發現佢所分享嘅性感福利相，大部分都係內衣照呢？原因好簡單，因為作為模特兒嘅佢，自2019年出道以嚟便拍攝內衣平面廣告為主，更被獲封為內衣女神。雖然隨住佢喺網絡上人氣愈嚟愈勁，寫真尺度亦愈嚟愈大，但仍無損佢清純仙氣。

Nisa Khamarat

出生日期：1998年9月6日

身高：170cm

三圍：32D-23-34

憑脫爆紅 如果喜歡風韻熟女嘅話，以下呢位出生於泰國北標府嘅Sujinun Chidpracha就係最佳人辦。

早喺2003年便開始演出四仔嘅佢，曾用過「Nong Nat」、「Isabella Wong」等藝名，當年已憑住風情萬種嘅魅力，迷倒唔少男士成為佢嘅粉絲。不過艷名遠播嘅佢，亦因此犯下官非，皆因泰國嚴禁成人影視演出，幸好佢最終被判緩刑，而此事亦令佢人氣飆升。不過關於佢嘅出位之舉仲未完，事關喺2012年時，26歲嘅佢突然宣布嫁畀65歲嘅美國建築公司老闆，可惜呢段婚姻只維持咗5年，離婚後佢重返網紅界及模特兒界，至今人氣仍然有增冇減。

Sujinun Chidpracha

出生日期：1985年1月18日

身高：163cm

三圍：33D-23-34

第1回合：鬥身材 無論係純情定冶艷，都要有玲瓏浮凸嘅身材，先至可以成為男士嘅焦點，從三圍數字嚟睇，Nisa Khamarat同Sujinun Chidpracha嘅一對車頭燈，同屬一個Cup數之餘，腰臀二圍嘅數字亦巧合地一樣，不過前者嘅優勢在於高挑腿長，故稍勝一籌。

第2回合：鬥造型 作為內衣女神嘅Nisa Khamarat，所影嘅內衣寫真造型當然夠養眼，配合清純氣質更係睇到人舔晒脷！至於Sujinun Chidpracha嘅寫真造型變化多，除咗內衣，仲有水手服同比堅尼，視覺效果豐富得多。

第3回合：鬥人氣 講到人氣，自然要比併一下佢哋嘅粉絲量，Sujinun Chidpracha嘅IG粉絲超過149萬，Twitter粉絲更超過190萬，反觀Nisa Khamarat嘅IG粉絲卻只有13萬，輸晒！

Report：兩個都要晒！ 氣質清純嘅Nisa Khamarat，配合大尺度嘅寫真，成為唔少男士心目中嘅女神，而早年憑住演出四仔而成名嘅Sujinun Chidpracha，養眼身材不但係收視保證，演出時嘅風騷味道，更係令男士一見傾心，如果可以嘅話，兩個都要晒呀！

撰文：魂