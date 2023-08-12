世界Cup：村島未悠F奶神Body

好多人郁啲都用「女神」嚟稱讚靚女，但查實對方嘅顏值係咪去到神級咁靚呢？抑或只係詞窮同審美標準太低所致？呢層真係好難一概而論，不過喺日本，凡係封得「神」嘅女優，一定係公認高質素，今期「世界Cup」主角村島未悠就係人辦之一。

顏值有幾高？ 最近狀態大勇嘅未悠，眉清目秀，個樣都幾討人喜歡，唯一缺點係上排牙齒有啲哨，但整體上冇乜大影響。

現役之最 胸大唔一定吸引！試諗吓如果胸形下墮欠彈性，好似一對洩咗氣嘅皮球，相信冇咩人會讚好！相反，Cup數唔算好誇，但睇落脹卜卜又勁堅挺，同樣可以令男士睇到眼甘甘。今年24歲嘅村島未悠，風華正茂，狀態大勇，身材弗到爆，心口對F Cup夠脹夠飽滿，襯埋一條水蛇腰同一身嫩白肌膚，實在太吸睛，難怪被封為「現役最高之神Body」！

進軍舞台 未悠自細渴望成為藝能人，早喺2013年加入少女組合Bunnies，之後轉投另一支主打跳舞同聲樂嘅組合CHERRSEE，仲試過喺一個名為「YA寫真姬2018」嘅選美活動中奪得冠軍添！到咗2020年，阿妹從組合畢業轉為單飛發展，開始喺寫真界活躍，上年仲成為雙冠王，喺寫真界頒獎禮「GRAVURE JAPAN！大獎」中勇奪最佳新人同GRAVURE JAPAN獎。

除咗拍寫真之外，未悠亦係一位網紅，開設個人視頻，仲喺最近進軍舞台界，演出舞台劇《013》，睇嚟佢嘅事業心都幾重吓！

客觀評乳 Cup數：F

養眼度：★★★★

噴血度：★★★★

評語：官方資料話係F Cup，但形態飽滿又頻頻唧出事業線，比起某啲聲稱有對H奶嘅女優更吸睛！

社交網站 村島未悠呢期忙於參演舞台劇，登入佢嘅社交網，除咗可以睇到綵排嘅花絮相，仲會搵到唔少性感寫真添！

村島未悠 年齡：24歲

身高：5呎2吋

三圍：35-23-34

撰文：賢