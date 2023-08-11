色日放送：寂寞人妻獵男解渴

好多男人都話自己出外打工辛苦，其實好多家庭主婦亦唔舒服得去邊，因為佢哋要打理家頭細務一啲都唔簡單，仲要苦等老公返屋企，有時難免會感到寂寞。而喺日本AV界嘅「專業主婦系列」當中，班人妻就係因為太寂寞，勾引男人解決慾火，派綠帽畀老公喇！

猛男送上門 喺片廠水晶映像出品嘅《瞄準送貨員的癡女人妻》入面，橘瑪麗同老公結婚兩年之後，夫妻感情陷入倦怠期，每日都過得非常苦悶。為咗解決慾火，佢經常網購情趣玩具嚟自娛，當送貨員上門嘅時候，佢就忽發奇想勾引對方上床！由於麗妹有韻味又好波，每個送貨員都難抵誘惑，實行為呢位巨乳人妻送貨兼送上快感，仲送埋頂綠帽畀佢老公添！

威脅獻身 S1製作嘅《被町內會的討厭老頭握住弱點》，講述奥田咲係一位結咗婚6年嘅人妻，不過近期佢同老公已經冇性生活，喺飢渴難耐嘅情況之下，佢居然同街坊會嘅男會員出軌，點知呢件事卻被會長德叔發現！原來德叔一直垂涎奥田咲呢位巨乳人妻嘅美色，所以乘機威脅咲妹獻身。雖然德叔猥瑣又惹人討厭，但係調情技巧一流，而且雄風強勁，搞到奥田咲高潮一浪接一浪，自此亦樂於同德叔瘋狂鬼混。

三贏局面 由本中推出嘅《人妻母性公寓》一片中，三尾惠、上戶真理呢兩位寂寞人妻為咗身心得到寄託，於是喺居住嘅公寓開設咗一間成人照顧中心，專門服務需要得到慰藉嘅成年男人。兩位人妻除咗會照顧對方用膳，更加相當樂意為對方提供3P激戰，令呢班男人可以得到全方面嘅快感刺激，以達到最強嘅療愈效果之餘，兩位人妻亦同時得到滿足，咁就唔使再因為備受老公冷落而空虛寂寞啦！

專家評語 代號：神仙乙

年資：26年

活躍地點：先達中心

好多男人結咗婚之後就會冷待老婆，冇理過佢哋平時打理家頭細務嘅辛勞同寂寞，返到屋企又冇好好慰藉佢哋，而今日為大家介紹嘅「專業主婦系列」作品，就話畀大家知道忽略老婆有機會出現點樣嘅後果喇！當中本仙最鍾意橘瑪麗主演嘅《瞄準送貨員的癡女人妻》，原因係佢樣靚身材正，勾引男人嘅時候仲充分表現出寂寞人妻嘅無比飢渴，夠晒精彩悅目！

撰文：賢