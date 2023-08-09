洋媚女子：「峰」騷閨蜜 情慾三人行

閨蜜之間係咪乜嘢都可以分享？如果係嘅話，咁男友又可唔可以共享呢？喺現實中呢種情況女人應該唔會接受，但喺四仔作品中呢種三角關係卻經常發生，就好似今日介紹嘅幾部作品咁喇！

秘密派對 閨蜜派對係唔少女士最愛活動之一，只係喺呢套由Web Young出品嘅《Slumber Party Secret》中，點解呢個派對搞得咁秘密呢？由Hazel Moore、Leana Lovings、Freya Parker等多位青春脫星演出，故事講女主角同閨蜜搞咗個秘密派對，當男士應約出席後，發現派對不但計埋自己只得3個人，眼前兩位女士更僅穿性感內衣！雖然男士覺得唔對路，但喺兩女嘅手口夾攻下，慾火一發不可收拾！如果鍾意呢種情慾三人行嘅演出，呢套作品一定唔會令你失望。

放蕩雙嬌 閨蜜孖住去溝仔嘅劇情好老土？如果加埋愛情元素，大家又點睇呢？HardX推出並搵嚟四仔名導Mason執導嘅《Hardcore Bombshells》正以此為賣點。由Ella Reese及Kayley Gunner兩位脫星主演，片中佢哋係一對好閨蜜，更鍾意孖住去溝仔，有次佢哋意外地跟同一個男人發生一夜情，之後Ella Reese跟對方譜出戀曲，Kayley Gunner知道後，欲將一夜情嘅事隱瞞，點知Ella Reese決定發展成三人行關係。導演嘅拍攝功力固然出色，兩位脫星嘅演技同樣精彩，令呢套情慾作娛樂性十足。

義氣幫拖 現實中有個脫星，以身體力撐閨蜜演出四仔出道作？佢就係匈牙利脫星Nikky Thorne。原來佢嘅同鄉閨蜜Amy Douxxx諗住投身脫界，因此作為人氣脫星嘅Nikky Thorne便跟對方合演呢套由FunDorado製作嘅《My First Porn Movie #7》。Nikky Thorne稱今鋪係佢首次跟閨蜜同床演出，感覺唔多唔少有啲緊張，殊不知Amy Douxxx卻話其實佢哋試過，十隻手指都數唔晒嘅床上三人行，稱兩人早已默契十足。雖然兩人口供有出入，但重點卻在於兩女都係樣靚身材正，加上閨蜜合演床上戲，經已噱頭十足。

專家評語 代號：廿八座大王

年資：30年

活躍地點：油麻地一帶

簡評：閨蜜孖住搵男人曳曳為題材嘅作品有唔少，而《Slumber Party Secret》及《Hardcore Bombshells》便屬此類。不過講到新鮮感同話題性，搵嚟一對真閨蜜演出嘅《My First Porn Movie #7》，期待值爆燈，而最重要係兩位脫星樣貌及身材兼備，絕對值得一睇。

撰文：魂