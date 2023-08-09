有性趣：安全套勿放旅行篋？

容易出現破裂

英國網站Condoms.uk早前發表文章，指大家出外旅遊時，唔好將安全套放喺行李篋內，理由係喺飛機長途飛行期間，貨艙內嘅溫度會非常高，可能會削弱安全套嘅功能，使用時容易出現破裂，為保安全套功效，專家認為最好放喺背包或手提袋中。文章又指，有啲人會將安全套放喺銀包內，但被銀包內雜物長期擠壓下，亦容易損壞安全套嘅包裝及材質，令其保護性受損。此外，網站又發現唔少人喺網上問情趣玩具能否帶上飛機，又話想帶埋去其他國家旅遊。網站便提醒大家，唔同國家對情趣玩具入境有嚴格規定，例如泰國係禁止情趣玩具帶入境，若被抓獲將面臨最高3年及6萬泰銖罰款，而阿拉伯聯合酋長國（阿聯酋）同樣嚴禁情趣玩具入境，否則會被起訴等，故此大家出外旅遊前應先查清楚所到國家嘅入境規定喇！