今夜一丁：林凛 長腿甜美女大生

能夠升讀大學唔係一件容易嘅事，所以成功考入大學應該要專心學習。不過，事實上卻有好多大學生實行半工讀，喺日本更加有美人兒半讀半拍，由大學走出嚟拍寫真，佢就係長腿高妹林凛。

白滑飽滿 正所謂江山代有人才出，喺一向都只得嬌小女優嘅日本寫真界當中，愈來愈多高挑女優湧現，好似爽香、緒方咲、片山萌美等等都係高挑美人，最近又多一個高妹，佢就係今日介紹畀大家認識嘅林凜喇！

今年25歲嘅佢，青春俏麗可人，甜美得嚟又帶幾分清雅氣質。而呢位美人兒秀色可餐之餘，身材亦相當吸引，原因之一係身高有成5呎7吋，而且雙腿又長又靚！原因之二，正是林凜絕對唔係高瘦平，生得骨肉勻稱之餘，上圍更加擁有一白滑飽滿嘅F Cup美巨乳，難怪被寫真界稱為「超級Body女大學生」！

期待畢業 大家見到林凜呢個名字，可能會覺得佢係華人，咁樣只係啱咗一半，因為佢父親係日韓混血兒，母親則係內地人，而「林」係日本姓氏之一，亦係日本一字姓氏中人口最多嘅一個。佢自小喺日本長大，後來參加第一屆新澙大學小姐比賽，雖然佢一個獎都攞唔到，不過亦藉此機會進入藝能界，演出過唔少綜藝節目，亦參加過電視台嘅戀愛真人騷。

至於點解佢嘅曝光率唔高呢？係咪因為佢唔受歡迎呢？當然唔係啦！皆因佢係一位大學生，仲係一位讀咗8年嘅大學生添！點解要讀8年咁耐？原來係佢之前喺一間大學讀書不如意，於是畢業前就轉去另一間大學重新開始，所以咪拖長咗畢業時間囉！而林凜亦表示好想快啲畢業，咁佢就可以全心全意投身演藝事業喇！

Profile

年齡：25歲

身高：5呎7吋

三圍：35F-25-35

社交網站

林凜近期喺寫真界發展如意，從其社交網當中就可以睇到佢為唔少傳媒拍寫真嘅消息，同時亦可以欣賞到部分寫真照，真係愈睇愈吸引！

撰文：賢