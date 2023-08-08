今夜一丁：高挑美少女瑚瑚 星味十足

喺印象中，除咗排球女將之外，日本妹通常生得嬌小玲瓏，但其實只要留意吓寫真界，你會發覺愈嚟愈多身形高挑嘅靚女湧現，而今日為大家介紹嘅瑚瑚，更加係星味十足嘅最佳人辦！

體態正到痹 上文提及到日本寫真界有唔少高挑美人，好似擁有一副「靈長類最強BODY」嘅染谷有香，身高達5呎9吋，而後輩緒方咲、爽香都唔矮，一個5呎6，一個5呎8；至於今年只得18歲嘅瑚瑚，一樣有5呎8吋高，喺一眾平均身高約5呎嘅寫真女優之中，顯得鶴立雞群。

除咗生得高，瑚瑚嘅身材可謂正到痹，絕對唔係高瘦平，雙腿夠長唔在講，心口有對飽滿E奶，Pat Pat亦都唔細，襯埋一條纖腰，體態一流！講到顏值，瑚瑚好有明星相，而且青春逼人，笑起上嚟勁親切，唔笑嗰陣又散發住幾分冷艷韻味，可塑性甚高！

見慣大場面 唔好睇瑚瑚只得18歲，就以為佢係初入行，查實早喺2015年，佢已經參加由藝能事務所舉辦嘅「下一任女主角比賽」，並順利獲得冠軍同出道機會。小學畢業後冇幾耐，阿妹就參演電影《旅鼠的夏天》，同年仲有份演出日劇《歡樂滿屋3》。2017年，當時12歲嘅瑚瑚已踏上沖繩國際電影節嘅紅地氈，可以話見慣大場面！今年8月，瑚瑚又有新作面世，就係勵志電影《再見厄律曼托斯》。

講到拍寫真，瑚瑚嘅積極性有過之而無不及，唔單止密密拍寫真，早排仲特登去到台灣取景，預定9月會上市，到時大家真係要多多留意！

瑚瑚 年齡：18歲

身高：5呎8吋

三圍：33-24-33

社交網站 童星出身嘅瑚瑚，呢期密密拍寫真，登入佢嘅社交網，就會欣賞到部分性感靚相。

撰文：賢