世界Cup：葉月彩小麥肌H波后

周末做乜好？梗係去游水啦，消暑之餘，仲有大把靚女任你睇！講起陽光與海灘，小弟即時諗起擁有小麥肌嘅美女，好似今期「世界Cup」主角葉月彩，望住佢啲水着相，心情都暢快啲！

顏值有幾高？ 天生有一副童顏，雖然已經32歲，但望落好似十零廿歲嘅妹妹仔，笑起上嚟好有陽光味同治愈能量。

狀態一流 有人話女人一過30歲，就會冇晒少女味，但事實並非如此，寫真女優葉月彩就係最佳人辦。身高只有5呎嘅彩姐，個樣成個(口靚)妹咁款，畀人嘅感覺天真又可愛，笑容仲夠晒燦爛，好有治愈能量。講到身材，呢位小麥肌美女更加係冇得彈，心口嗰對H奶冇因為年紀大咗而走樣，依然Keep住堅挺冇下垂，加埋四肢同條腰勁幼，着起三點式泳衣零舍吸引，難怪佢喺寫真界嘅人氣有增無減！

冠軍人馬 查實彩姐之所以咁弗，因為自細已經係好動派，3歲就學人滑雪，大個咗就鍾意打網球同衝浪！原本諗住喺運動方面發展，但有次喺東京一間咖啡店睇咗幾本水着寫真，自覺有條件拍埋一份，於是喺2013年正式出道，同年仲登上雜誌《GIRLS-PEDIA》封面添！講真以阿妹嘅顏值同身材，要吸引寫真迷支持，一啲都唔難，仲試過喺選美活動「日本Telegenic 2014」勇奪冠軍寶座。

及早回頭 計番條數，彩姐喺寫真界打滾咗超過10年，深明自己唔可以成日喺鏡頭前一味賣萌，所以佢喺呢幾年已慢慢改變演出風格，滿足貪新鮮嘅觀眾。為乜阿妹咁努力演出？好明顯係等錢使。事實上，彩姐為咗搵多啲錢，曾經沉迷賭博，有段日子經常流連彈珠機店，去旅行嘅時候一見到賭場就會玩番兩手，仲因為玩飛艇博彩而冇咗成個月收入。幸好，佢家陣有所收斂，先冇搞出個大頭佛。

客觀評乳 Cup數：H

養眼度：★★★★

噴血度：★★★★

評語：脹卜卜，夠堅挺，加埋彈性十足，呢對純天然巨乳都算係極品！

社交網站 葉月彩一向對自己嘅身材好有信心，頻頻喺社交網大騷巨胸自拍照，多啲Click入去，大把好波畀你睇！

葉月彩 年齡：32歲

身高：5呎

三圍：35-23-35

撰文：賢