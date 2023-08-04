網紅熱搜：泰國PICHAYA GATSIRI「峰」情萬種

俗語所謂「一白遮三醜」，只係如果本身已經索到啪啪聲，加埋白皙膚色係咪正到爆先？而泰國人一向予人皮膚黝黑嘅形象，但係凡事總有例外，好似呢位性感網紅Pichaya Gatsiri咁，擁有雪白無瑕嘅肌膚，加埋風情萬種嘅韻味，成功俘虜男人心。

完美女神 唔知大家有冇發現，泰國嘅性感網紅及模特兒嘅膚色都係好白淨呢？有人話箇中原因唔止在於佢哋嘅審美觀，覺得女性膚色夠白皙就係靚，亦同佢哋係傳統嘅農業國家有關。日出而作，日入而息嘅農耕生活，自然曬得一身黝黑膚色，同時黑色皮膚對於泰國人嚟講，就係代表貧窮，亦因為咁嘅緣故，佢哋認為擁有白皙肌膚係代表富有同漂亮。

無論大家認唔認同呢種講法都好，但見到呢位出生於泰國曼谷嘅性感網紅Pichaya Gatsiri時，相信唔少男士都會被佢嘅外形深深吸引，除咗因為佢擁有又白又滑嘅肌膚外，心口一對激凸車頭燈更係吸睛度極高，配合埋水蛇腰同修長美腿，仲有令人心動嘅美貌，試問咁完美嘅索女，點可能唔成為男士心目中嘅女神呢？

愛心爆棚 佢除咗喺網絡社交平台分享性感火辣嘅寫真相外，其實佢亦係一位模特兒，無他嘅，擁有咁高質嘅外形，唔做模特兒真係嘥料！而有趣嘅係睇番佢所分享嘅福利相，大部分都係出自攝影師之手，原來Pichaya Gatsiri主攻嘅並非時裝模特兒，而係攝影模特兒，故此喺佢分享嘅福利照中，好多都係喺攝影室及海灘拍攝嘅辣照。

問到阿妹鍾意喺室外定室內工作時，佢坦言係室內，原因唔係因為佢討厭曬太陽，而係擔心攝影師會頂唔順喺室外嘅高溫。佢表示試過有次喺海灘拍攝，卻因為氣溫太高，搞到攝影師差啲中暑，所以為咗攝影師嘅健康着想，佢會選擇喺室內拍攝，亦證明佢係個有樣貌有身材又有愛心嘅索女呀！

社交網站 當第一眼睇到Pichaya Gatsiri嘅寫真照，真係有種驚為天人嘅感覺，唔單止在於佢迷人嘅樣貌及身材，更因為佢舉手投足間都散發出誘人魅力，難怪令人愈睇愈愛。

Profile 出生地：泰國

身高：167cm

三圍：34F-23-35

撰文：魂