色日放送：婚前大解放 慾火更加旺

有人話結婚係戀愛嘅墳墓 ，正因為咁，好多人喺結婚前都特別緊張，情緒同各種慾火都被抑壓，因而影響身心健康！而日本AV界就有「結婚前系列」，講述準新郎或新娘面對緊張同壓力，同時又遇上誘惑，於是決定出軌嚟個慾望大解放！

榨乾新郎哥 喺Ideapocket出品嘅《人生最美好的日子裏的逆向NTR》當中，明里紬係一名婚禮策劃師，正為太郎同明美呢對準新人計劃搞個隆重嘅婚禮。不過明里紬妒忌心好重，見到太郎咁靚仔又事業有成，同明美又咁恩愛，心裏感到不是味兒，為宣洩心中不滿，佢決定色誘太郎。由於紬妹又索又姣又主動，令太郎完全冇法抗拒，趁老婆試婚紗嘅時候，同明里紬鬼混！之後，兩人更多次偷情，就算喺簽結婚證書儀式之後都要執番劑，將太郎榨乾嘅明里紬感到好滿足！

重溫舊夢 於片廠ABC推出嘅《結婚式前夜NTR》入面，柊優希就快同男友結婚，當前度男友和也知道後，就約希妹見面，仲拎出以前拍低嘅情慾影片嚟要挾上床，為免美好婚姻被破壞，希妹只好答應。去到酒店房之後，和也施展百般絕技令希妹重溫以前年少輕狂嘅歡樂，更將性慾大解放，於是同和也上演瘋狂激戰，最後更中出收場添！

心有不甘 S1製作嘅《很抱歉，我是一個飢渴的新娘》，講星宮一花為咗搞好婚禮，於是聘請婚禮策劃師幫手，點知對方原來係前男友泰翔，對方見到一花變得咁索又就快結婚，便心有不甘，於是專登使開準新郎，然後向一花求歡！由於知道晒花妹身上各個敏感點，同時一花又相當飢渴，所以泰翔兩三下手勢就令花妹慾火高漲，成功將佢征服！就喺結婚儀式舉行之前，泰翔不斷搵機會同一花偷情，而被派綠帽嘅老公真係慘慘豬！

專家評語 代號：神仙乙

年資：26年

活躍地點：先達中心

簡評：好多男人都唔想結婚，但係脅於形勢只係答應女友嘅要求，亦因為咁，佢哋喺婚前都會同班兄弟出去玩番夠本，同今次為大家介紹嘅「結婚前系列」當中嘅男女主角都幾相似。喺3部作品中，本仙最鍾意明里紬主演嘅《人生最美好的日子裏的逆向NTR》，原因係紬妹明艷照人，今次扮演婚禮策劃師格外搶眼，而佢嘅姣功、嗲功同床技都一流，每一場勾引準新郎嘅場面都咁精彩！

撰文：賢