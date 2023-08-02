歡樂性講堂：生理困擾欲隱瞞枕邊人

Q：本人已婚，有兩個孩子，還未到40歲卻已有滲尿困擾。最初很偶然才發生，可是不久前生病和久咳，一咳就滲幾滴出來，每天發生數次，工作時惟有常常更換衞生用品，避免濕褲子和有尿餲味。在家的時候當感覺要咳了，便忍着咳嗽趕快入廁所，一邊小解一邊咳嗽。想盡量不被丈夫發現，但他發覺到我在性生活後急着去小解，睡覺又摸到我用衞生用品，他還問我是不是得了婦科病，我支吾以對，因為真的很難說出口。想知道產後鬆弛、工作長期久站、久咳等都是跟尿滲有關的嗎？減少飲水可以嗎？葉小姐

A：女性經歷生育過程、年齡增長，或進入停經等階段，皆易受「應力性尿失禁」症狀所困擾，它屬於婦女失禁問題中最為常見的一種。數據指出，曾受失禁長短期困擾的女性有高達8成是患上「應力性尿失禁」，其發生原因是女性骨盆底肌肉鬆弛，尿道口控制能力減弱，加上生理結構上女性尿道很短，一下子未能急煞車即會發生尿滲。

在正常的功能運作下，「腹壓－膀胱－骨盆底肌肉」三方互相協調，譬如在咳嗽時，骨盆底肌肉會立即作反應式收縮，內骨盆筋膜亦同時收縮往上頂，以此機制阻止滲尿。「應力性尿失禁」令患者尷尬，日常舉動如咳嗽、噴嚏、大笑、提舉重物、運動或站立移動等，霎時使腹部、膀胱增壓，若骨盆底肌肉鬆弛，便會失控滲尿。

「逢咳必滲」的確令人煩惱，久咳使到本身的尿滲問題惡化，你可嘗試循以下方法處理。

首先，千萬不要故意讓自己咳嗽同時小解，這只會形成認知上的錯誤接收，把咳嗽和排尿兩者關聯，長遠養成壞習慣。此外，不少女性視尿滲為羞恥和禁忌之事，只作隱藏式被動防衞，如過分頻密地上洗手間、全天候使用衞生用品、不飲水等，也很怕被發現。然而枕邊人作為親密的另一半，被對方察覺異常乃遲早的事。接受正規治療能解決問題，大部分輕微患者可透過進行收緊尿道括約肌和骨盆底肌肉訓練練習去處理困擾，較重症者或考慮接受儀器治療，只有極少數嚴重患者需經手術去重建肌肉的收緊能力。建議你放下心理負擔，不宜拖延，盡快約見婦科醫生。