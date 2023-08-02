今夜一丁：Alexandra Abbate 激晃警鐘胸

網絡社交平台嘅普及，令唔少索女可以一圓佢哋嘅模特兒夢，其中就有呢位嚟自美國嘅性感網紅兼模特兒Alexandra Abbate，而佢經常展露心口一對警鐘胸，令男士們睇到噴鼻血！

反應熱烈 電影金句有云：「做人如果冇夢想，同條鹹魚有咩分別？」好似出生於美國維珍尼亞州嘅Alexandra Abbate，佢自細嘅夢想就係成為模特兒喇！

喺佛羅里達州立大學取得醫學及商科雙學士學位嘅佢，就讀大學期間已兼職做模特兒，更先後為多個時裝品牌拍攝平面廣告，但畢業後為咗生計，所以佢便投身職場，成為其中一位朝九晚五嘅辦公室女郎，而佢為咗增值自己，於是一邊工作一邊進修醫學護理課程，打算將來成為護理行業一分子。不過事情喺呢個時候卻出現變化，咁啱有模特兒事務所問佢有冇興趣做泳衣模特兒，於是佢便一口答應，並將照片喺社交帳號分享，卻估唔到網民反應熱烈，不但獲得超過10萬個Like，更燃起佢成為網紅嘅念頭。

態度親民 Alexandra Abbate坦言有呢個念頭，唔多唔少係想借助網絡人氣，提升自己嘅知名度，從而令模特兒事業有更好嘅發展。問到佢當時有冇諗過投身護理行業時，佢就話難得可以圓模特兒夢，既然有咁嘅機會，一定唔會放棄，點都要畀自己試吓。

事實證明佢嘅決定一啲都冇錯，自從佢喺網絡嘅人氣爆升後，模特兒工作不但接踵而至，而佢嘅社交帳號更係不斷漲粉，及至今日佢嘅IG粉絲已超過64萬，同時OnlyFans嘅會員更逾6萬，相當厲害！原因除咗憑住佢嘅美貌同火辣身材外，更在於佢經常同粉絲互動，如此親民嘅個性，粉絲點可能唔Like？

Profile

出生地：美國

身高：157cm

三圍：34D-25-35

社交網站

Alexandra Abbate最令人着迷嘅地方，在於佢纖巧身形嘅同時，擁有令男士流晒口水嘅警鐘胸，及渾圓又富有健美感嘅美股，配合埋比堅尼泳衣，呢種魔性美真係正爆呀！

撰文：魂