睇片學英文：激到跳跳紮 邪念大爆發

因乜事跳跳紮？通常都係畀人「激」親先至有咁嘅反應，究竟係衣着上嘅激？抑或行為上嘅激？毋須深究，筆者淨係知道拿拿臨跳入「Jump」呢個正題，就可以搵到發洩嘅方法！

Jump in the Sack 跳入正題 情慾亢奮想曳曳，直白咁提出要求，未免有失斯文，想婉轉啲表達，可以點講？暗指曳曳嘅情色俚語「Jump in the Sack」，正好大派用場。另外，「Jump the Gun」都係一句情色俚語，大家又知唔知點解？原來係指男女喺婚前同意中人曳曳，但對方並唔係未婚夫或未婚妻。

講起曳曳，網絡流傳有位男士叫Horst Schultz，曾創下精華素射程達6米嘅最遠紀錄，但翻查資料卻發現，呢單消息最早見於2005年，一直冇得到確認，可信性存疑。

Jumping Rabbit 起勢咁跳 性愛體位有好多，但要跳住嚟玩真係未聽過！有冇興趣試吓？呢招叫「Jumping Rabbit」，係推車仔嘅進階版，分別在於女方嘅膝頭唔係跪喺床上，而係做出踎低嘅姿勢，男士喺推送時，需要輕輕躍起，而女士亦因強大嘅前衝力，需要有默契地向後跳，換句話講，男女雙方喺進行活塞運動時，要不停咁跳，係咪好搞笑呢！不過，性學家提醒大家要注意平衡，避免因玩得過激而跌親。

《Ass Jumpers #2》 食住個勢 一套四仔勁收得，片廠應該點做？梗係食住個勢推出續集啦！呢套由Loaded Digital喺2006年推出嘅《Ass Jumpers #2》，就喺頭炮叫好又叫座嘅情況下誕生，而且片廠明顯心雄，搵嚟四仔名導Bridgette Kerkove執導之餘，仲重金禮聘天后級脫星Shy Love、Trina Michaels同Gabriella Banks參演，而內容就同上集一樣，以大量後門交鋒為賣點。當大家都以為呢套大製作係銷量保證之際，點知被一班四仔迷批評零創意，又話脫星演出冇賣點，結果呢套續集變咗呢個系列嘅最後一集。

同場加映：中山文香心口係咁跳 靚女喺你面前跳嚟跳去，你會望住對方邊個部位？日本AV廠梗係明白男士諗乜啦，所以成日安排啲巨乳女優喺鏡頭前跳繩、跳彈床或跳飛機，目的只有一個，就係要令佢哋心口嗰對肉球彈吓彈吓，好似呢套由REbecca喺2022年推出嘅《Fumika 彈彈波甜心》，就真係非常養眼！女主角係爆乳女優中山文香，上圍達37H，跳起上嚟，視覺效果夠晒澎湃！呢位女優喺2019年出道，本嚟諗住演出5套AV就引退，點知遇上疫情，一演就演到依家，睇嚟佢注定要食呢行飯。

撰文：魂