睇片學英文：激到跳跳紮 邪念大爆發

Jump in the Sack 跳入正題

情慾亢奮想曳曳,直白咁提出要求,未免有失斯文,想婉轉啲表達,可以點講?暗指曳曳嘅情色俚語「Jump in the Sack」,正好大派用場。另外,「Jump the Gun」都係一句情色俚語,大家又知唔知點解?原來係指男女喺婚前同意中人曳曳,但對方並唔係未婚夫或未婚妻。