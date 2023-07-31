網紅熱搜：KT Lordahl 小麥系魔女

唔少女士都追求膚色白皙，但其實擁有一身健康小麥膚色更加吸引，散發出一股獨特嘅魅力，能夠挑起男士嘅慾望，好似呢位嚟自美國嘅性感網紅KT Lordahl咁，就有小麥系魔女之稱。

愛游水滑浪 亞洲人對美白嘅追求由來已久，有歷史學家認為源自於膚色係經濟階級嘅反映，過去勞動階層因工作關係而普遍膚色黝黑，非勞動階層則唔使經常日曬關係，所以膚色能保持白皙，而呢種早喺漢代已經出現嘅觀念，久而久之便形成現今追求美白嘅審美觀。

不過近代追求健康生活成為潮流，好多女仔唔再追求白皙膚色，其中就有呢位嚟自美國佛羅里達州坦帕嘅性感網紅KT Lordahl。女人愛美白，點解佢卻追求健康嘅小麥膚色呢？原來係同佢嘅出生地有密切關係，位於美國東南部嘅海邊城市坦帕，附近有唔少著名海灘，所以佢經常去海灘游水，更愛上滑浪，亦因此鍛煉出健美身材及曬出一身健康膚色，加上迷人嘅樣貌，真係人見人愛！

健康魅力 早喺2016年佢便開始經營影片頻道，內容以跳舞為主，及至2019年佢憑住一條熱舞片而爆紅，粉絲人數更係幾何級增加，令佢更加有信心發展網紅事業。事有湊巧，佢健美又性感嘅形象，被模特兒事務所睇中邀請拍攝廣告，就係咁，佢挾住人氣性感網紅身份開展模特兒事業。

而最令佢感到意外嘅係，模特兒工作不但接踵而至，佢喺社交帳號上分享嘅性感比堅尼照，更係愈嚟愈受歡迎，時至今日，佢嘅IG粉絲已超過108萬。被問及點解佢嘅寫真大部分都係比堅尼造型時，佢解釋除咗因為自己主打比堅尼模特兒外，更覺得呢個造型最能展現佢嘅健康美！

社交網站 KT Lordahl嘅比堅尼寫真唔單止性感，健康美更係令人留下深刻印象，只係如果以為佢最大尺度嘅性感僅限於此嘅話，不妨去佢嘅OnlyFans帳號睇睇，絕對會有視覺新發現。

Profile

出生地：美國

身高：162cm

三圍：34G-22-34

撰文：魂