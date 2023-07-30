喜雙飛：泰菲波神 頂峰對決

雖然世界各地嘅女郎各有魅力，但如果加上乳量嚟衡量嘅話，係咪容易啲分出高下呢？今次便搵嚟泰國及菲律賓波神做比併，實行嚟個頂峰對決！

混血魅力 菲律賓姐姐見得多，但其實當地亦有唔少人氣性感網紅，就好似呢位出生於菲律賓棉蘭老島武端市嘅Pandora Kaaki正係其中之一。

擁有「千萬級核彈」之稱嘅佢，嗰對車頭燈梗係有料到啦！只要睇吓佢嘅社交網，就會領略到箇中威力，一對大如西瓜嘅H Cup爆乳，真係相當激凸，難怪吸納逾1,121萬粉絲！雖然Pandora Kaaki喺菲國出生，但其實佢擁有黎巴嫩及菲律賓血統，難怪散發出一股獨特嘅魅力。佢自細嘅夢想係成為模特兒，故大學畢業之後，便自薦到模特兒事務所面試，可惜因為身材唔夠高挑而夢碎。不過並未因此而打擊到佢，於是佢便轉向網紅界發展，憑住一對核彈而火速成名，更挾住超高人氣終於完成模特兒夢想。

Pandora Kaaki

年齡：25歲

身高：151cm

三圍：38H-25-36

甜美迷人 泰國嘅性感網紅先後介紹過唔少，但好似呢位出生於泰國曼谷嘅Nookkiie Kanyanat咁，既擁有一對令男士瘋狂嘅巨乳，同時又有令男士心動嘅靚女網紅卻唔多，難怪喺2020年10月先至開設社交帳號嘅佢，喺短時間內便獲得大量人氣。

有趣嘅係，佢經營社交帳號之初，並非一心想成為網紅，其實只係分享生活照。原來當時仍係普通打工一族嘅佢，因為天氣太熱關係，所以經常穿着吊帶低胸衫，卻引嚟路人嘅目光。朋友笑稱以佢嘅外形，肯定能成為人氣網紅，於是佢便膽粗粗一試，結果一如所料大受網民歡迎，除咗心口對巨乳吸睛，唔少粉絲都被佢甜美嘅笑容深深吸引，更稱讚佢比泰式奶茶更甜，就係咁，佢搖身一變成為炙手可熱嘅網紅，更踩入模特兒界並成為人氣模特兒添！

Nookkiie Kanyanat

年齡：26歲

身高：170cm

三圍：36G-25-36

第1回合：鬥雙峰 用肉眼嚟品評，兩女嘅乳量都係分量十足，不過擁有「千萬級核彈」之稱嘅Pandora Kaaki，一對H Cup爆乳真係冇得輸，加上佢生得細細粒，視覺效果更加顯得澎湃。

第2回合：鬥寫真 寫真效果真係好重要，影得愈靚，深溝愈正，令人睇得愈興奮。Pandora Kaaki分享嘅寫真相以自拍居多，雖然視覺效果一流，但美感卻差少少。Nookkiie Kanyanat嘅寫真相明顯出自攝影師之手，構圖正又有深溝，更為吸睛。

第3回合：鬥人氣 Nookkiie Kanyanat嘅IG有超過45萬粉絲，數量唔講得笑。不過相比Pandora Kaaki嘅話就差得遠喇，其IG有逾1,121萬粉絲，所以Nookkiie Kanyanat真係要急起直追至得喇！

Report：難以抉擇 雖然從視覺效果嚟睇，Pandora Kaaki嘅一對車頭燈更為偉大，但唔好忽視佢嘅身高其實比Nookkiie Kanyanat嬌小，因此乳量無形中會變得更巨型。不過話說回來，Nookkiie Kanyanat嘅外形則更有女人味，兩者之間好難抉擇呀！

撰文：魂