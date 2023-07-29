洋媚女子：美腿配絲襪又滑又誘惑

美女嘅長腿係好多男士嘅「死穴」，若然有埋絲襪嘅加持，誘人指數更會升高一個層次！想見證吓美腿配絲襪點樣撩起男士嘅獸性？以下3套四仔千祈咪錯過。

星級演繹 由DORCEL製作嘅《Stars #10》，搵嚟Chloe Duval、Emma Rose、Maya Woulfe等脫星參演，個個都有對長腿，着上絲襪之後，真係勁吸睛，特別要留意Chloe Duval，唔止樣靚腿長，乳量亦好飽滿，加埋口技精湛，冇乜邊個男士唔向佢稱臣，而喺片中，佢仲會以一對絲襪長腿向對手嘅兵器展示腳法添！

熟女獻技 美腿唔係後生女嘅專利，熟女一樣可以擁有，甚至更加識得點樣將美腿嘅魅力發揮到極致，呢套由TrueX出品嘅《No Teens Allowed #5》，就有辦你睇！影片由Scarlett Alexis、Cassie Del Isla、Alexis Malone同Emily Jade孭飛，飾演一班寂寞難耐嘅熟女，為咗解決生理需要，不斷以絲襪美腿示人，橋段係老土咗啲，但呢班熟女嘅床戰經驗豐富，無論出動手、口、腳都有本事令對方難以抗拒，呢啲咪叫高質囉！

大量特寫 有人鍾意睇波，亦有人迷戀美腿，如果你屬於後者，呢套由Evil Angel出品嘅《Pleasure Vixens》就啱晒你胃口，事關脫星陣容包括Aiden Ashley、Cassie Del Isla、Khloe Kingsley等等，全部都擁有迷人嘅長腿，喺絲襪襯托下，加埋有唔少大特寫，相信一眾美腿迷定必睇得興奮，更何況呢班脫星唔止對腳得，床上演出激情四射，你話點可以錯過呢？

專家評語 代號：廿八座大王

年資：30年

活躍地點：油麻地一帶

簡評：美腿加絲襪有幾夾？呢次介紹嘅3套四仔，絕對可以畀到大家一個滿意嘅答案，當中以《No Teens Allowed #5》最得筆者歡心，事關嗰班熟女好叻用美腿嚟引誘獵物，床上表現仲要係如狼似虎，官能刺激爆晒燈！

撰文：魂