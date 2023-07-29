世界Cup：花井美理J奶挺足20年

日本寫真界一向大把貨，女優之間競爭激烈，質素或際遇差啲，真係好易被淘汰！今期「世界Cup」主角花井美理，可以話係寫真界中少見嘅「老將」，出道20年都仲係咁堅挺，問你服未！

完全冇走樣 踏入千禧年嗰陣，日本寫真界湧現好幾位天后級女優，包括早前宣布嫁人嘅今野杏南、有奇迹胴體之稱嘅熊田曜子、寫真界女帝杉原杏璃，同埋今日要為大家介紹嘅花井美理！早喺2003年出道嘅美理，今年踏入38歲，無論年紀同年資都稱得上係老一派嘅女優，但顏值Keep得唔錯，好有親切感同女人味，身材就更加無得彈，心口對超大J奶冇走樣，望落去依然咁震撼，襯埋一身白滑肌膚，同一班後生女比，完全唔輸蝕！

活躍度不減 話時話喺寫真界搵食嘅巨乳尤物極多，美理之所以能夠企得住腳，主要係因為演出風格出奇制勝，除咗露出度高之外，有時會玩埋假露點，即係上身全裸，將膠製假乳頭當乳貼用，做法係有啲騎呢，但勝在夠晒特別！

另外，美理唔止拍寫真，仲不時撈過界，試過演出電視劇，又喺電影《黑體字蘿莉塔》中擔任女主角，仲做埋歌手同寫小說，發展相當多元化。時間過得好快，美理已經出道20年，但活躍度不減，近期仲推出紀念寫真碟《Anniversary》，狀態之佳真係令好多後輩汗顏！

顏值有幾高？ 出道初憑一副蘿莉系面孔而備受注目嘅美理，今年已經38歲，樣貌確係冇以前咁可愛清純，但親切感冇變過，仲多咗幾分女人味。

客觀評乳 Cup數：J

養眼度：★★★

噴血度：★★★★

評語：唔止Size夠晒大，仲要保持堅挺冇走樣，好一對難得嘅天然巨乳，吸引力絕對唔會輸畀後生女！

社交網站 為咗慶祝出道20周年，最近花井美理喺寫真界再度活躍，想知道有乜嘢搞作，就要登入佢嘅社交網。

花井美理 年齡：38歲

身高：4呎10吋

三圍：38-24-35

撰文：賢