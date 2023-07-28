洋媚女子：夜半女敲門床戰解苦悶

夜闌人靜，門鐘聲突然響起，當你打開門一睇，竟然係樣靚身材正嘅索女送上門，跟住落嚟會發生乜嘢事呢？如果係四仔嘅劇情，唔使講就梗係砌個你死我活，高潮迭起啦！就好似今日介紹幾部作品咁喇！

飢渴求歡 夜深時分，門口出現個巨乳女郎，心諗一定係有蠱惑，點知對方搵你嘅原因，竟係想一夜銷魂！咁香艷嘅劇情，就係發生喺呢套Aura Productions製作嘅《She Needs The Dick》當中，由Sophie Dee、Sierra Skye、Sabina Black及Sabina Black四位人氣巨乳脫星參演，一睇就知呢部作品嘅賣點係爆乳啦！事關套片可謂零劇情，咁又係嘅，試問飢渴巨乳女郎半夜摸上門求歡，又可以拍出乜嘢新鮮感呢？所以直接嚟個巨乳女郎激戰壯男好過，而拍出嚟嘅效果又真係幾正喎！

神秘任務 陌生女郎夜麻麻拍門，話佢肩負一個神秘任務，一定要入屋至能完成，正常情況梗係唔會畀佢入屋啦，只係發生喺四仔當中，咁又唔同講法喇！片廠Naughty America出品嘅《Perfect Fxxxing Strangers #5》，正係以此為賣點，今集搵嚟Alyx Star、Casca Akashova、Jazmin Luv等爆乳脫星演出，至於女郎口中嘅神秘任務究竟係咩？係咪挑起你嘅無限邪念呢？唔怕話畀大家知，所謂嘅任務只係得啖笑，你認真就輸了！

狂野人妻 家有俏鄰居，對方仲要經常向你拋眉眼，超友誼嘅關係自然一觸即發，只係點解一定要喺夜晚發生呢？想知原因就要睇New Sensations推出嘅《100% MILF #4》喇！由Jenna Starr、Lauren Phillips、Lexi Luna等多位人氣熟女脫星演出，佢哋集爆乳、巨臀、高超床技及狂野於一身，係咪夠正先？故事講人妻夜深摸上門，原因並非老公唔喺屋企咁簡單，當中仲有好多估唔到嘅理由，咁多元素共冶一爐嘅四仔作品，係咪好期待呢？

專家評語 代號：廿八座大王

年資：30年

活躍地點：油麻地一帶

簡評：索女半夜送上門，係唔少男士嘅幻想，而片廠將佢拍成四仔，自然滿足晒四仔迷嘅慾望，只係要拍得好睇又夠吸引，一班爆乳脫星絕對係功不可沒，尤其係由四位索女演出嘅《She Needs The Dick》，佢哋嘅飢渴神情更係官能最佳享受。

撰文：魂