今夜一丁：Amanda Breden 瑞典重量級乳神

每當提到瑞典嘅特產，總會令人想起臭名遠播嘅鹽醃鯡魚罐頭，不過大家又知唔知，瑞典有位憑住火辣乳香而聞名嘅性感網紅呢？佢就係爆乳尤物Amanda Breden，一對DDD肉山絕對係重量級呀！

若隱若現 其實又唔可以怪大家，講起瑞典時便諗起鹽醃鯡魚罐頭嘅，因為呢種將鯡魚混合鹽喺罐頭中醃漬發酵嘅食品，嗰種強烈異味實在令人一聞難忘！事實上，呢種產於瑞典北部嘅食物，並非每位瑞典人都敢試，好似呢位嚟自瑞典南部城市，位於斯科納省博斯塔德嘅Amanda Breden正係其中一位。

大家睇過佢嘅網絡社交帳號後，相信會明白呢位擁有超過123萬粉絲嘅性感網紅，最大嘅賣點係乜啦！皆因佢分享嘅寫真照絕大部分都係騷出一對激凸爆乳，目測有DDD Cup，夠晒重量級，加上兩點若隱若現，嗰種誘惑程度達到爆裂點，令人腎上腺數飆升，難怪佢嘅人氣咁勁啦！事實上，呢對3D爆乳唔止睇得，仲曾經係佢嘅搵食架生嚟㗎！

波大有腦 早喺2012年便開始經營網絡社交平台嘅Amanda Breden，第一個貼文已經係超性感嘅火辣寫真，而佢之所以咁做嘅原因，原來當時佢其實係一位成人模特兒，希望透過網絡可以令知名度提升，所以特別挑選一張最性感嘅寫真照公諸同好，結果憑住一對爆乳，一如所料獲得極大回響，同時為佢帶嚟唔少吸金嘅機會添！

佢表示大學畢業後曾做過女護工作，但為咗可以圓模特兒夢，先至會投身成人模特兒界，憑住網絡爆升嘅人氣，令佢不但有更多演出機會，而佢更憑住搵到嘅第一桶金進行投資。與此同時，佢亦努力發展網紅事業，不但先後為多個商品進行代言，更跟其他網紅聯手推出寫真集，所以話Amanda Breden絕對係波大有腦，吸金力強呀！

Profile

出生地：瑞典

身高：170cm

三圍：38DDD-26-38

社交網站

只要Click入Amanda Breden嘅社交網站，就會感受到波濤胸湧嘅威力，真係好有壓迫感！而正如唔少性感網紅一樣，佢亦有喺OnlyFans開設帳號，唔止為會員帶嚟超大尺度嘅寫真，更有唔少直逼四仔嘅影片添！

撰文：魂