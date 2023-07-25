睇片學英文：美腿誘惑 從腳踭開始

女人邊個身體部位最性感？有人話係胸，有人覺得係股，唔知有冇人認為係腳踭呢？講真好多男人都鍾意長腿，特別係着咗高踭鞋嘅話，性感度倍增！今日就同大家由腳踭嘅英文「Heel」講起，分享吓有乜嘢引人入「性」嘅話題。

High Heels Fetish 特殊癖好 對部分男士嚟講，見到女人着上高踭鞋，唔止覺得靚咁簡單，仲會燃起好想曳曳嘅念頭，甚至興奮到產生高潮，呢種癖好叫「High Heels Fetish」。話時話，大家知唔知高踭鞋係幾時出現呢？原來高踭鞋嘅起源可追溯至16世紀，當時意大利已出現一種從土耳其傳入嘅高底鞋，其特徵係超平同高底，所以行路時好易失平衡，有位身材嬌小嘅女子叫凱薩琳‧麥地奇（後來成為法國王后）喺1533年委託鞋匠為高底鞋進行改良，變咗前低後高嘅設計，從此喺歐洲貴族盛行。

Head Over Heels 挑戰難度 腳有長短，但只要有對高踭鞋，腳短都可以顯得修長；同樣道理，男士嘅兵器唔夠長，可以靠體位補救，仲可以嘗試向高難度挑戰添！據性學家話呢招叫「Head Over Heels」，女方先跪趴喺地上，男方從後捉實佢對腳踝並抬起，形成一個類似推車仔嘅姿勢，跟住就可以進行活塞運動。由於女方僅能以前臂支撐身體，若核心肌肉力量不足，根本玩唔到，而男方亦要有番咁上下臂力，所以有指呢一招連脫星都搞唔掂！

《He Loves Me In Stockings & Heels》完美組合 好多人話着高踭鞋要襯埋絲襪先叫完美，無論係魚網抑或黑絲都係誘人組合，只要睇過Wicked Pictures喺2018年推出嘅《He Loves Me In Stockings & Heels》，你會明白嗰種吸引力有幾勁。影片由四仔名導Mike Quasar主理，搵嚟Alexa Grace、Elsa Jean、Britney Amber等長腿索女飾演OL，佢哋深明公司男神嘅「死穴」，為咗燃起對方嘅情慾，個個都換上絲襪同高踭鞋，仲故意唔着底褲返工，實行要搞到男神硬晒軚！

同場加映：G奶美魔女葵百合香 長腿襯高踭鞋嘅魅力固然厲害，如果加上吊襪帶兼且着喺美魔女身上，勢必更加誘人！呢套由Aroma企劃喺今年3月推出嘅《Garterbelt! Highheel! Bitch!! 2》，就有辦你睇！女主角係84年出生嘅葵百合香，唔止有一對171公分嘅修長美腿，仲擁有40G巨乳同37吋巨臀，難怪片廠話呢套AV可以為觀眾帶嚟瞬間爆發嘅死亡級殺傷力啦！

撰文：魂