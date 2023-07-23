有性趣：38GG網紅珍藏萬元震棒

正所謂「工欲善其事，必先利其器」，而呢句話放喺成人直播中亦啱用，有網紅為自娛演出更有睇頭，竟訂購一支價值過萬港元嘅震棒，究竟呢支棒有幾勁呢？

玩得過癮

今年35歲嘅加拿大成人網紅Korina Kova，憑住一對38GG天然爆乳，喺2017年投身四仔界時，已經引到一眾胸奴迷流晒口水。近年主攻網絡成人直播嘅佢，雖然只獨沽一味表演自娛，仍吸納眾多粉絲，收入更比拍四仔時搵得更多，除咗因為佢嘅身材勁爆外，為咗演出更加精彩，可謂費盡心思，不但先後出動8張自娛歡樂椅，早前更訂購咗一支價值1,700美元（約13,280港元）嘅情趣震棒，仲同粉絲講貨到後會即時表演。Korina Kova稱呢支震棒絕對係物有所值，3呎長唔單止造型逼真，而且會噴出液體，最重要係佢最愛嘅棒形，故此相信會玩得勁過癮。不過有粉絲擔心震棒太粗太長，好容易會弄傷私密部位。Korina Kova坦言以前演出四仔時，曾挑戰過更誇張嘅尺寸兵器，因此未驚過喎！