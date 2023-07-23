洋媚女子：OL出動 盡情放縱

返咗成日工身心都被榨乾，放工一刻自然想去放鬆兼放縱，有人會落酒吧啤啤佢，不過喺四仔作品中飾演OL嘅脫星，就會相約炮友開房瘋狂曳曳，將所有嘅工作壓力釋放晒出嚟，真係睇到人情緒高漲呀！

釋放慾火 型男睇得多，女郎谷慾火？講緊係呢套Private製作嘅四仔《Horny Beauties #2》劇情，搵來Liya Silver、Anya Krey等幾位青春兼身材火辣脫星演出，故事講呢班喺男模事務所工作嘅辦公室女郎，因為平日睇得大隻型男多，滿腦子都係淫思邪想，熾熱嘅慾火再唔能夠靠自己解決，呢晚放工後佢哋便紛紛出動，有人喺酒吧搭上型男，有人則喺泳池邊跟猛男偷歡，豐富嘅劇情加上激情元素，觀賞性十足。

波濤胸湧 唔少電影開拍續集，總係唔及第一集好睇，但係由Naughty America出品嘅人氣系列《Naughty Office》，每一集都咁精彩。而嚟到第99集登場作，今次劇情便跳出辦公室，實行以放工後嘅性生活為主題，並搵嚟多位巨乳脫星參演，唔單止波濤胸湧，化身成為白領儷人嘅佢哋更別有一番味道，尤其係當佢哋放工返到屋企一刻，即時淫性大爆發，真係勁正！

專家評語 代號：廿八座大王

年資：30年

活躍地點：油麻地一帶

碟評：以辦公室女郎為題材嘅四仔有唔少，而放工後縱慾嘅作品亦有好多，故此要拍出好似今次呢兩套作品咁高質素，真係一啲都唔易，尤其係搵嚟一眾巨乳脫星參演嘅《Naughty Office #99》，拍到第99集仍然有新鮮感，真係難能可貴。

撰文：魂