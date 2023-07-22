洋媚女子：女人口大變色狼

俗語有話：「女人口大食窮郎」，諗落唔係冇道理，事關個口夠大嘅話，乜嘢巨根神兵都吞得落，再精壯嘅男士都會被吸乾精氣啦！正如以下呢班大口脫星，個個都色狼上身，真係大食到你唔信！

愛侶激啜 呢套由Deeper出品嘅《If It Feels Good #4》，搵咗演而優則導嘅Kayden Kross主理，仲邀得Kenzie Anne、Anna Claire Clouds、Scarlit Scandal等多位口技出色嘅脫星助陣，明眼人都知內容想搞邊科。故事以愛情故事嚟包裝，講述熱戀中嘅兩顆心，卿卿我我，但喺甜度最高嘅一刻，畫面突然一轉，變咗一幕幕激情嘅口愛演出，係就係突然咗啲，但睇見一班靚女忘我地施展口技，加埋嗰班男人爽到翻出高潮眼，只能用兩個字嚟形容——精彩！

一鏡到尾 男女相處講求合拍度，床上肉搏就更加需要互相配合，先可以做到如魚得水嘅效果，咁巨兵男遇上大口妹又能夠擦出乜嘢火花？想知答案嘅話，就要睇Evil Angel製作嘅《UNCUT #22》。呢個系列嘅賣點在於一鏡到尾，所以對脫星嘅演技有要求，據導演Mick Blue稱，有份參演嘅Nicole Aria、Nicole Doshi、Athena Anderson等脫星，唔止床上經驗豐富，口技亦係精湛無比，難怪片中一班神兵男被啜到投晒降。

兩口合奏 一把口玩晒嘅口愛演出已夠精彩，咁兩把口一齊玩合奏又會唔會更好睇？由Pure Taboo製作嘅《Get Well Soon》就為四仔迷作出一個效果極好嘅示範。片廠特登搵嚟Kyler Quinn同Vanessa Vega孭飛，呢兩位脫星唔止樣靚身材正，而且口技了得，加埋挑逗性十足嘅呻吟聲，睇到人心跳加速！故事講述呢對好色雙嬌遇上床上持久王，為咗降伏呢位強勁對手，佢哋決定「出口術」，以熟練嘅口技夾擊，畫面勁精彩，難怪片廠好有信心，可以憑呢套四仔揚威頒獎禮。

專家評語 代號：廿八座大王

年資：30年

活躍地點：油麻地一帶

簡評：口愛演出係四仔嘅指定環節，點先可以令觀眾留下深刻印象？今次介紹嘅3套四仔都以口愛為主題，算係幾高質，特別係以一鏡到尾拍攝嘅《UNCUT #22》，一眾脫星喺床上演出奔放，含吹舔啜乜都出齊，觀眾真係要攞定紙巾先好睇。

撰文：魂