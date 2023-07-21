今夜一丁：平嶋夏海有聲有色

要令一部動畫變得精彩，上佳嘅畫功當然唔少得啦，但係為角色配音嘅聲優，亦一樣勞苦功高。唔講唔知，好多聲優其實都係又靚女又好身材，好似平嶋夏海就係其中一位喇！

圓潤甜美 喺現時日本寫真界當中，有好多女優出身於一個大型美少女組合，冇錯！就係AKB48喇！好似近期正積極喺寫真界發展嘅大和田南那、混血辣妹平田梨奈以及永尾瑪莉亞都係出身於呢個女團，至於今日同大家見面嘅平嶋夏海亦曾經係佢哋嘅隊友。

雖然佢今年已經踏入31歲，但係睇落一啲都唔似，加埋五官標致，同時面上成日都掛住甜美天真笑容，比起好多二十出頭嘅女仔都嚟得更加可愛親切。身材方面，有種豐滿圓潤感覺，但係好在前凸後屹，胴體曲線優美而誘人，加上肌膚充滿彈性又滑溜，認真夠晒火辣呀！

露溝玩車 夏海喺2005年成功通過面試而加入人氣女團AKB48，之後嘅演藝發展算係平平穩穩，直至2012年佢被人影到姣溝男仔，由於女團嚴禁成員拍拖，佢知道自己犯下大錯，所以主動提出退團。後來，有唔少消息傳佢因為形象受損又冇咗個好碼頭，因此而轉戰AV界，可惜呢啲傳聞一直「只聞樓梯響」，因為夏海除咗拍性感寫真，亦憑其甜美聲線進軍聲優界！

另外，夏海亦成功變身成為一眾車迷心目中嘅女神，因為佢熱愛電單車，鍾意驅車四圍去，同時仲利用呢個興趣發展網紅事業，不時同大家分享電單車介紹片段，仲會換上性感服低胸露乳表演洗車同整車，吸睛度極高嘅演出，梗係吸引到車迷注意啦！

社交網站 平嶋夏海經常驅車四圍去，想知道最近阿妹又去咗邊個地方郊遊兼吃喝玩樂，就要多留意佢嘅社交網，當然唔少得欣賞埋佢嘅養眼肉照啦！

Profile 年齡：31歲

身高：5呎1吋

三圍：34D-24-35

撰文：賢