歡樂性講堂：染淋病豈能親熱？

Q：我有固定女友，偶然仍會結交其他女性。早前約會女網友，在沒有使用安全套下做了，過幾日後開始龜頭痕癢，出現小便灼熱、尿頻和有奶白色分泌物滲出，醫生確診是淋病，要食藥。我暫時避見女友，可是我們已買了機票即將外遊。請問一定要把所有藥吃完嗎？藥物療程接近尾聲時可以不吃嗎？可以親熱嗎？因擔心旅行期間攜帶藥物和推卻親熱會被女友懷疑，但我又不想花錢改期和解釋為何要改期。S先生

A：你和初相識的女子發生性行為，卻沒有採用安全措施，事後出現性病病徵包括尿道口有異常分泌，顯示這並非一般的尿道炎，而是屬於「淋病性尿道炎」感染。

淋病，又稱白濁，它主要透過性接觸而感染到淋病雙球菌。男性受感染時，會出現尿道口有膿性分泌物、排尿灼熱、尿道疼痛和尿道搔癢等症狀。女性則出現膀胱炎、子宮頸炎、小便頻繁和陰道分泌物異常的情況。女性患者初受感染時，症狀不明顯，有機會連該位女子當時也未知自己已經染病。淋病患者只要接受及時和正確的療程，痊愈率達95%，一般而言，淋病治療約耗時3周。為己為人，治療期間應跟其人隔離生活，密切接觸者不止包括親密伴侶，還包括同住家人，以至是公眾設施例如泳池的使用者。淋病除了主要透過性交傳播，也可以經由患者使用過的內衣物、被褥、浴缸、浴巾、馬桶等而出現隱性傳播。若未能分開生活，患者應徹底消毒個人貼身物品，並加以跟別人的物品分隔。

為己為人，閣下絕對不要為了隱瞞偷歡和染病之事而胡亂地提早停藥，為女朋友設想，更應停止親密接觸。女性不幸患上淋病，有機會導致種種嚴重的後遺症包括不育、宮外孕、盆腔炎、尿道狹窄等。安全套是現時最可靠的預防性病傳播的方法，要得到最有效保障，應正確使用安全套，更要主動去使用，千萬不要明知有性病傳播風險，仍妄顧伴侶的性健康。從速把機票延期，徹底痊愈後才出發旅行吧！