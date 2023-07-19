今夜一丁：楓葉女神Katryne Beauvais 圓球彈滑

性感網紅嘅本業有好多，除咗有模特兒外，仲有本身係健身教練，就好似嚟自加拿大嘅Katryne Beauvais就係其中之一，樣貌迷人嘅佢，憑住渾圓巨乳及高挑身材而喺網絡界爆紅，更被封為「楓葉女神」。

睇頭十足 喺網絡社交平台尚未普及嘅年代，想憑住性感吸引大家目光嘅同時，又可以憑魅力吸金嘅話，只有寫真模特兒一條路可以選擇。不過自從呢類平台興起，便湧現唔少性感火辣嘅網紅，吸盡大家嘅眼球，而佢哋本身亦係一位天賦條件優厚嘅索女，其中就有呢位出生於加拿大嘅Katryne Beauvais喇！

作為一位喺近年爆紅嘅性感網紅，佢嘅外形絕對係睇頭十足，擁有迷人嘅樣貌及玲瓏浮凸嘅身材，加上以性感形象示人，輕易吸納眾多粉絲。不過有趣嘅係，如果喺4年前問佢有冇諗過會成為網紅嘅話，佢肯定會答冇咁嘅打算。既然係咁，點解佢後嚟會積極發展網紅事業，更拍攝大尺度嘅寫真益粉絲呢？

緊身誘惑 其實佢本身係一位健身教練，經佢訓練嘅唔係普通人，而係超級名模及網紅，正因為咁嘅緣故，所以佢有時會跟其他性感網紅合作教授鍛煉嘅方法。Katryne Beauvais指當時有唔少網紅向佢表示，粉絲對佢好有興趣，希望佢考慮一下投身網紅行列。

不過，當時佢正忙於健身室及商業營銷嘅工作，根本冇時間做網紅，但後嚟諗深一層，何不將健身事業同網紅工作雙線發展，於是喺2021年開始積極更新網絡社交平台，更頻頻分享性感照，當中有唔少穿着緊身運動服嘅寫真，雖然露肉度唔高，但玲瓏浮凸身材展露無遺，睇到人流晒口水！而隨住佢嘅寫真性感度愈嚟愈高，人氣不斷攀升嘅同時，更獲得模特兒嘅工作機會，吸金力可謂幾何級數上升。

社交網站

近年寫真照尺度愈嚟愈大嘅Katryne Beauvais，箇中原因梗係同佢喺OnlyFans開設會員帳號有關啦。雖然佢喺網上氣勢相當勁，但仍繼續有做教練及模特兒工作，實行多棲搵銀。

Profile

出生地：加拿大

身高：170cm

三圍：37G-25-37

撰文：魂