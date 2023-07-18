睇片學英文：特「薯」誘惑 試過翻尋味

好多人聽到個「薯」字，都會即刻諗起卜卜脆嘅薯片或薯條，但呢啲味覺誘惑未算厲害，事關薯仔（Potato）仲可以衍生唔少有趣嘅性話題，同樣令人躍躍欲試，甚至試過翻尋味添！

Sex Potato自娛道具 男女享受魚水之歡，梗係要多啲互動先過癮，若然有一方全程唔願郁，靠晒另一方做主動，我哋可以用「Sexual Potato」嚟稱呼呢啲懶蟲。話時話，喺床上遇着「Sexual Potato」，倒不如自娛好過，有美國人就話「Sex Potato」係唔錯嘅自娛道具之一。講到明係Potato，呢種道具真係用薯仔嚟炮製，先將佢放入微波爐加熱3分鐘，跟住攞出嚟兼喺上面挖個窿，搽啲牛油入去就可以用，大家有冇興趣一試？

Couch Potato Cunnilingus 簡單刺激 想追求快感，當然要多作唔同嘅嘗試，就以口愛體位嚟講，有一招叫「Couch Potato Cunnilingus」，獲性學家評為誘惑之最，值得一試。玩法相當簡單，女士先瞓喺床邊，並做出屈腿抱膝嘅動作，跟住男士跪喺床邊，即可發動口舌攻勢。呢個動作會令女士嘅私處完全展現出嚟，羞恥感相當強烈，若想效果好啲，女士可以用枕頭墊高頭部，望住男伴出口術，視覺刺激倍增下，更易達到高潮。

《Axel Braun's Farmer Girls》村姑出軌 話個女仔好似村姑咁薯，明顯帶有貶義，但美國四仔名導Axel Braun覺得呢個稱呼係純情嘅代名詞，於是喺2015年聯同四仔片廠Wicked Pictures推出《Axel Braun's Farmer Girls》，坊間反應仲相當好添！影片搵嚟Riley Steele、Valentina Nappi、Scarlet Red等脫星孭飛，講述呢幾位「村姑」身處嘅村莊陰盛陽衰，偏偏佢哋又步入發情期，而為咗解決生理需要，惟有出盡獵男奇招。有趣嘅劇情已夠睇頭，最過癮係呢班脫星演出前一星期，去咗農村體驗生活，絕對係誠意之作。

同場加映：巨乳薯農田中寧寧 城市人返鄉下種薯仔，無非係想過番啲平淡嘅生活，殊不知獲得前所未有嘅刺激同快感，確係人算不如天算！講緊嘅係AV作品《夫婦期待已久的農村生活…》嘅劇情。呢套由JET映像喺2022年推出嘅傑作，講述38I爆乳人妻田中寧寧陪老公回鄉，體驗農村生活，卻搭上健碩農夫，搞到慾望大爆發！影片集陽光、汗水、爆乳、出軌等元素，未睇都已經感受到嗰種濃濃嘅費洛蒙元素（Pheromones），加上女主角咁好波，難怪呢套作品獲得極佳口碑。

撰文：魂