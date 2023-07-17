有性趣：阿媽叫佢跳艷舞

改變人生

於巴西里約熱內盧出生、今年26歲嘅Gina Valentina，不但係脫界人氣王，IG粉絲超過200萬，更係一位OnlyFans訂閱者逾50萬嘅超人氣網紅。雖然唔少人知道佢喺脫界出道之前，本身係一位脫衣舞孃，但係就一直冇提及點解會入行跳艷舞，而早前佢喺網上直播時，終於爆出箇中原因。原來喺18歲時，佢因為游手好閒，竟然同朋友做咗啲違法行為嚟賺錢，母親知道後好嬲，就話情願佢跳脫衣舞搵錢好過。佢當時年少氣盛，一怒之下便去夜場跳脫衣舞，卻喺三個月後被四仔星探發掘，就係咁踏上脫星生涯。Gina Valentina坦言如果唔係聽阿媽話走去跳脫衣舞，相信依家嘅生活一定會好坎坷，所以佢好多謝媽媽，改變咗佢嘅人生，令佢有事業有金錢，依家嘅生活非常富足。