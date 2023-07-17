網紅熱搜：Luchi Del Mar 剛柔並重 挑起戰意

每個女人都想擁有前凸後趷嘅魔鬼身材，但講到做運動健身同控制飲食時卻耍手擰頭！不過，當睇過剛柔並重及健美系網紅Luchi Del Mar嘅火辣身段後，除咗燃起女士們嘅減肥鬥志外，更挑起男士嘅戰意呀！

重量訓練 講到健身，唔少健美達人都話對女士嚟講，最有效塑造身材嘅方法，莫過於重量訓練，因為不但可以燃燒脂肪，更可透過提升肌耐力、爆發力等，令體態得到改善，從而鍛煉出前凸後趷嘅優美線條。不過每當講起重量訓練，唔少女士都會卻步，擔心會練出如筋肉人般嘅身形。

不過，嚟自美國加州嘅健美系性感網紅Luchi Del Mar就話，呢個擔心係多餘嘅，好似佢就係最佳人辦，憑住勤力做重量訓練而練出如此迷人嘅身段。大家咪以為佢只係吹水，皆因佢開設社交帳號嘅初衷，唔單止想改變女士對重量訓練嘅誤解，更以身體力行嘅方式，等大家可以睇到佢不斷鍛煉嘅成果。

意外收穫 事實上，只要睇過佢喺社交帳號上所分享嘅寫真相及影片，唔難發現佢不但每日去健身，仲會配合均衡飲食餐單，令身材變得健美又健康。不過佢嘅健身分享，只係令佢喺網上爆紅嘅其中一個原因，另一個重要原因在於佢所分享嘅照片中，有唔少係火辣度相當高嘅寫真相。要知道Luchi Del Mar嘅身材不但係魔鬼級數，而迷人嘅樣貌亦相當吸睛，既然擁有如此高質嘅外形，又點可能唔將努力嘅成果同大家分享呢？故此佢喺經營帳號冇耐，便以性感形象示人，卻估唔到不但吸引到女士嘅目光，更吸引到一眾男士嘅眼睛，自此便奠定性感網紅嘅形象。不過對於呢個成績，Luchi Del Mar坦言絕對係意外收穫，皆因不但令佢嘅粉絲爆升，擁有超過120萬人，更獲得大量商業合作機會，吸金力超強！

Profile

出生地：美國

身高：163cm

三圍：36G-24-36

社交網站 既然Luchi Del Mar身材火辣，又唔介意分享性感魅力，因此佢早前便開設OnlyFans帳號，為粉絲獻上尺度更大嘅寫真照之餘，而作為健身教練嘅佢，仍不忘網絡教程，真係好忙呀！

撰文：魂