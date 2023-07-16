有性趣：史上首套被下架四仔

太過血腥

43歲嘅Joanna Angel，早喺千禧年初已經開始拍四仔，但當時人氣並唔高，直到2002年演出呢套《Re-Penetrator》之後，令佢一炮而紅，原因唔係呢套片太正，而係因為太血腥！以吸血鬼為題材，於當年萬聖節推出，故事講Joanna Angel所飾演嘅恐怖吸血鬼，邊跟男醫生曳曳邊將佢撕碎。為營造血腥效果，Joanna Angel稱當時用咗超過30公升假血，鮮血狂噴下連天花板都係血漬。作品喺網上推出後，四仔迷反應熱烈，勁到令互聯網癱瘓，但卻因太血腥而被投訴，結果成為首套被下架嘅四仔。為令作品免於被消失，Joanna Angel用跳艷舞賺嚟嘅9千美元，將作品嘅版權買下，並一直想重推但未能成事，亦因維持版權成本愈嚟愈高，最後只能放棄。