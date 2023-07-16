喜雙飛：姊妹「峰」雲鬥 騷心口色誘

雖然巨乳係男人所愛，但落喺唔同氣質嘅女性身上，卻係各有味道，就好似嚟自泰國嘅可愛萌系代表Muoy Nok，同埋御姐系嘅Orathai Chadum，便散發出兩種不同魅力，究竟邊個會更加吸引到你呢？

內外兼備 要稱得上萌妹，必須具備一個條件，就係氣質天真無邪，散發出可愛稚氣，出生於泰國清邁嘅Muoy Nok就係最佳人辦喇！大家只要睇過佢嘅寫真，便會被佢可愛度爆錶嘅樣貌所吸引，配合埋白滑到好似剝殼雞蛋嘅肌膚，同埋嗰對渾圓又堅挺嘅巨乳，唔單止超吸睛，更能挑起男士嘅雄性保護欲，亦因為咁嘅緣故，所以Muoy Nok自2015年喺模特兒界出道之後，便深受男士歡迎之餘，佢嘅寫真更係備受追捧，人氣相當高企。

不過，大家咪以為佢只係得個殼而冇內涵，其實呢位巨乳萌妹唔止外形正，仲相當有學識㗎！畢業於清邁Lanna Commercial Technological College會計學系嘅佢，其後又喺菲律賓馬尼拉嘅遠東大學修讀商業及會計學，名副其實係內外兼備呀！

Muoy Nok

年齡：27歲

身高：160cm

三圍：34G-23-34

魔鬼化身 何謂「御姐」？意思係即年紀輕輕，卻擁有成熟氣質嘅囡囡，而嚟自泰國曼谷嘅Orathai Chadum，就被網民稱為巨乳御姐。咪睇佢個樣比較成熟，其實佢年紀不但比Muoy Nok細一年，亦比對方遲出道添！

自細夢想成為模特兒嘅佢，2018年喺位於曼谷嘅東南亞大學畢業後，隨即便加入模特兒行列，憑住迷人嘅御姐氣質及魔鬼身材，不但令佢獲得極高關注度，更先後為多本雜誌以性感形象拍攝寫真。與此同時，佢又開始經營網絡社交帳號，並將寫真照同網民分享。據佢講分享嘅目的，最初並非想引起大家嘅注目，只想為自己留下回憶，卻估唔到網民嘅反應相當好，而隨住粉絲量爆升，更令佢成為炙手可熱嘅網紅。

Orathai Chadum

年齡：26歲

身高：168cm

三圍：36G-24-36

第1回合：鬥雙峰 既然兩位泰國女郎嘅氣質各有賣點，不如膚淺啲比併一下對車頭燈喇！巨乳御姐Orathai Chadum嘅雙峰分量十足，相當有睇頭，不過萌妹Muoy Nok嗰對車頭燈真係不得了，又圓又白滑兼有質感，絕對係高質，故稍勝一籌。

第2回合：鬥性感 雖然有樣有身材，但要令男士雙眼有食冰淇淋嘅感覺，梗係要着得愈性感愈好啦！身材火辣嘅Muoy Nok，唔止着得性感，甫士亦具有挑逗性，令人心動。而擁有前凸後趷魔鬼身材嘅Orathai Chadum，無論着內衣定泳衣，觀賞性都相當高，加埋經常玩濕身誘惑，性感度爆燈！

第3回合：鬥人氣 想知萌妹Muoy Nok定御姐Orathai Chadum邊個更受歡迎嘅話，睇佢哋嘅IG粉絲量便可知結果。Muoy Nok嘅粉絲有超過7萬，數字上算係唔錯，但係Orathai Chadum擁有超過55萬粉絲，明顯贏成幾條街！

Report：難分高下 萌妹Muoy Nok嘅可愛魅力，真係令男士心郁，加埋白滑巨乳嘅威力，就算係鋼鐵直男都會被佢融化。而御姐Orathai Chadum唔止成熟氣息令人心動，佢嗰對巨乳更喺跌蕩之間，令男士蠢蠢欲動，所以實在好難分高低，兩個都咁鍾意！

撰文：魂