今夜一丁：和泉芳怜人氣勁胸更挺

當行起運上嚟，成個人都會精神煥發、紅光滿面；同樣，當一個寫真女優嘅人氣愈強勁，唔單止特別容光煥發，散發出迷人嘅風采，連個胸都會更加堅挺飽滿，唔信咩？大家睇吓和泉芳怜呢位人氣勁升嘅美少女就會明白晒！

甜美清純 近期日本寫真界嘅新一代寫真女優不斷湧現，當中好多都係又靚女又好身材，作為觀眾真係好有眼福呀！而要數到人氣強勁嘅美少女，就一定係剛剛18歲嘅菊地姬奈喇，而近期出道嘅白濱美兔嘅曝光率亦愈來愈高，至於今日同大家見面嘅和泉芳怜一樣唔弱㗎！

芳齡19歲嘅佢，氣質甜美清純又帶陽光氣息，笑起上嚟更予人一種如沐春風嘅清新感覺。身材方面，唔單止曲線優美，而且仲皮白肉嫩，肌膚帶有強烈嘅透明感。佢初出道嘅時候上圍唔算激凸，但係經歷一年多嘅寫真女優生涯之後，似乎有所升Cup，一對美巨乳堅挺咗又飽滿咗，吸引力當然大增啦！

奪得冠軍 芳怜當初為人熟悉嘅身份並唔係寫真女優，而係女子組合成員，因為佢細細個就加入組合Bee School，畢業之後就加入PiXMiX，直到今日都係P隊嘅成員。以偶像歌手身份出道之後，佢先至投身寫真界，而且成績仲相當唔錯添！因為佢喺「Miss Magazine 2021 Grand Prix」比賽順利奪得冠軍，更加係所屬事務所相隔37年之後，再有旗下藝人獲得冠軍殊榮，所以事務所真係錫晒阿妹呀！

上年更係芳怜嘅演藝事業大豐收之年，除咗擔任電影女主角，仲如願推出首本個人寫真集《可憐な芳怜》，至於今年佢就會繼續努力拍寫真，仲會花更多時間喺所屬組合PiXMiX當中。

社交網站 和泉芳怜搵食路數廣泛，想緊貼佢嘅工作情況，就梗係要多啲留意佢嘅社交網，因為當中芳怜會分享好多工作情報以及生活點滴，當然亦唔少得派福利照益粉絲啦！

Profile 年齡：19歲

身高：5呎2吋

三圍：34E-23-33

撰文：賢